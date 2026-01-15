Hallenfußball-Marathon in Neckartailfingen

Am Wochenende wird Neckartailfingen zum Treffpunkt für Spieler, Zuschauer und Vereine aus der Region. Der Cup der Württembergischen Versicherung und zugleich das 18. Hallenturnier des TSV Neckartailfingen füllen an zwei Tagen die Liebenausporthalle mit Leben. Kurze Spielzeiten, volle Gruppen und ein dichter Turnierplan versprechen intensive Stunden zwischen Bande, Torraum und Tribüne.

Ein Wochenende ganz im Zeichen der Halle Der TSV Neckartailfingen lädt für Samstag, 17. Januar 2026, und Sonntag, 18. Januar 2026, in die Liebenausporthalle ein. Der Cup der Württembergischen Versicherung verbindet sportlichen Wettbewerb mit Vereinsatmosphäre. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, die Halle soll über das gesamte Wochenende hinweg Anlaufpunkt für Fußballfreunde werden, die den Hallenfußball hautnah erleben wollen.

Gruppe A mit Gastgeber und Nachbarn In der Gruppe A treffen der TSV Neckartailfingen II, der FV 09 Nürtingen, der TSV Beuren, der TSV Altdorf II und der TSGV Hattenhofen aufeinander. Der Gastgeber ist damit gleich zu Beginn gefordert und misst sich mit Teams aus der direkten Umgebung. Jeder Punkt ist entscheidend, denn die Gruppenphase bildet die Grundlage für den weiteren Turnierverlauf.

Der Samstag: Vier Gruppen, ein langer Turniertag Am Samstag steht das 18. Hallenturnier des TSV Neckartailfingen auf dem Programm. Gespielt wird in der Altersklasse Herren, die Spielzeit beträgt jeweils zehn Minuten. Vier Gruppen mit insgesamt 18 Mannschaften sorgen für einen dicht getakteten Turniertag vom frühen Morgen bis in den späten Nachmittag.

Gruppe B mit Tradition und Rivalität

Die Gruppe B ist mit dem TSV Harthausen, dem TB Ruit II, dem TSV Altdorf und dem FV Germania Degerloch besetzt. Auch hier ist die Leistungsdichte hoch, klare Favoritenrollen sind in der Halle selten von Bedeutung. Die kurze Spielzeit zwingt alle Teams dazu, von Beginn an präsent zu sein.

Gruppe C mit überregionalem Einschlag

In der Gruppe C stehen sich die SGM Höllbach, KF Kosova Bernhausen, die Young Boys Reutlingen sowie die SG Baltmannsweiler/ASV Aichwald II gegenüber. Diese Gruppe bringt zusätzliche Vielfalt ins Turnier und erweitert den sportlichen Rahmen über die unmittelbare Region hinaus.

Gruppe D mit Tempo und Physis

Die Gruppe D komplettieren der TSV Linsenhofen, der TSV Kohlberg, Türkspor Stuttgart und der 1. FC Lauchhau-Lauchäcker 04. Unterschiedliche Spielstile treffen hier auf engem Raum aufeinander, was den Reiz der Hallenspiele zusätzlich erhöht.

Ein früher Start und ein straffer Ablauf

Der Turniertag beginnt um 9 Uhr mit den ersten Gruppenspielen. In kurzen Abständen folgen die weiteren Begegnungen, sodass sich schon zur Mittagszeit ein klares Bild über die Gruppenkonstellationen ergibt. Nach Abschluss der Vorrunde geht es ohne lange Pause in die nächste Phase.

Zwischenrunde und Halbfinale als Nadelöhr

Ab 14:15 Uhr starten die Überkreuzspiele zwischen den Gruppen. Diese Begegnungen entscheiden darüber, welche Teams den Sprung ins Halbfinale schaffen. Die Halbfinals sind für 16:30 Uhr und 16:41 Uhr angesetzt. Hier verdichtet sich der Wettbewerb, Fehler werden unmittelbar bestraft, jeder Ballkontakt zählt.

Platzierungsspiele und Finale am Samstag

Nach den Halbfinals folgen das Spiel um Platz drei um 16:55 Uhr sowie das Finale um 17:06 Uhr. Dann wird feststehen, welche Mannschaft den Samstag als Turniersieger beendet und sich im stark besetzten Feld durchgesetzt hat.

Der Sonntag: Cup der Württembergischen Versicherung

Am Sonntag wird der Wettbewerb mit dem Cup der Württembergischen Versicherung fortgesetzt. Die Spielzeit beträgt erneut zehn Minuten. Der Turniertag beginnt um 9:30 Uhr und bringt ein erneut breit gefächertes Teilnehmerfeld in die Halle.

Zwei Gruppen mit prominenten Namen

In der Gruppe A treten Türkspor Nürtingen 73, die SG Reutlingen, der FC Esslingen, der TSV Bernhausen sowie weitere Qualifikanten aus dem Cup der Gemeinde an. Die Gruppe B wird vom 1. FC Frickenhausen, dem TSV Neckartailfingen, dem SV Walddorf, der TSG Balingen U19 sowie weiteren Gemeindecup-Teilnehmern gebildet. Auch am Sonntag ist der Gastgeber selbst aktiv vertreten.

Ein langer Weg bis zur Entscheidung

Die Gruppenphase zieht sich bis in den frühen Nachmittag. Danach folgen Überkreuzspiele, die die Rangfolge klären und den Weg ins Finale ebnen. Das Spiel um Platz drei ist für 16:40 Uhr angesetzt, das Finale um 16:51 Uhr.