Hallenfußball live: Wer holt den Titel in Bleidenstadt?

Taunusstein. Hochspannung, Top-Stimmung und vielleicht wieder ein viraler Fehlschuss: Die VRM, also unter anderem der Wiesbadener Kurier, überträgt den Finaltag beim „sw netz-Cup“ (28. Dezember) ab 15.30 Uhr im Livestream. Das traditionsreiche Turnier wird bereits zum 53. mal ausgetragen. Titelverteidiger ist Gastgeber TSV Bleidenstadt. Das Turnier schrieb vor zwei Jahren Schlagzeilen mit einem legendären Fehlschuss von Bad Schwalbachs Spieler Kayra Güler, der in den sozialen Medien viral ging. Güler und sein Team sind auch in dieser Auflage wieder dabei, dazu laufen alle Taunussteiner Amateurclubs bei dem Turnier auf.Ferner sind aus Wiesbaden Gruppenligist FC Bierstadt und die starken Kreisoberligisten Freie Turner, Sonnenberg oder Frauenstein dabei. Wir berichten von allen Spielen ab der Zwischenrunde im Livestream, übertragen natürlich auch das Halbfinale und das Endspiel.

