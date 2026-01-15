Hallenfußball live: VfB Bodenheim lädt zum Budenzauber

Bodenheim. Die Teilnehmerliste liest sich saftig. TSV Gau-Odernheim, TSG Bretzenheim, Spvgg. Ingelheim oder SVW Mainz. Alle kämpfen sie am Sonntag, 11 Uhr, am Uwe-Zeidler-Ring mit den Hausherren vom VfB Bodenheim um den Turniersieg. Und nicht nur diese fünf Teams. Auch die Underdogs um TV 1817 Mainz oder die SG Harxheim machen sich berechtigte Hoffnungen auf einen Erfolg. Wer setzt sich am Ende die Krone auf? Findet es heraus! Die AZ überträgt das komplette Turnier live im Stream. Kommentiert von Sportreporterin Isabel Krüll sowie den Sportreportern Bardo Rudolf und Benedikt Palm.

