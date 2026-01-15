Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Livestream
Der Guckenberg-Cup, der dieses Jahr ausnahmsweise im Sport- und Kulturzentrum Bürgel in Bodenheim (Uwe-Zeidler-Ring 14) stattfindet, wird am Sonntag live von der Allgemeinen Zeitung übertragen. Grafik: VRM/M. Zink, I. Scherthan
Hallenfußball live: VfB Bodenheim lädt zum Budenzauber
Hallenspektakel in Bodenheim! Egal ob TSV Gau-Odernheim, TSG Bretzenheim oder Spvgg. Ingelheim – alle kämpfen mit den Hausherren um den Turniersieg! Sonntag, 11 Uhr, live bei der AZ im Stream
Bodenheim. Die Teilnehmerliste liest sich saftig. TSV Gau-Odernheim, TSG Bretzenheim, Spvgg. Ingelheim oder SVW Mainz. Alle kämpfen sie am Sonntag, 11 Uhr, am Uwe-Zeidler-Ring mit den Hausherren vom VfB Bodenheim um den Turniersieg. Und nicht nur diese fünf Teams. Auch die Underdogs um TV 1817 Mainz oder die SG Harxheim machen sich berechtigte Hoffnungen auf einen Erfolg. Wer setzt sich am Ende die Krone auf? Findet es heraus! Die AZ überträgt das komplette Turnier live im Stream. Kommentiert von Sportreporterin Isabel Krüll sowie den Sportreportern Bardo Rudolf und Benedikt Palm.