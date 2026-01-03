Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Auch in diesem Jahr steigt das Reinhold-Unrath-Gedächtnisturnier in Fürth. Foto: VRM/M. Zink; I. Scherthan
Hallenfußball live: Topteams kämpfen in Fürth um Turniersieg
Beim Reinhold-Unrath-Gedächtnisturnier in Fürth im Odenwald kämpfen regionale Spitzenteams am Sonntag, ab 14 Uhr, um den Sieg +++ Den Budenzauber gibt es im Livestream
Fürth. Winterzeit ist Hallenfußballzeit. Budenzauber, wohin man schaut. Auch im Fürth im Odenwald. Bei der 10. Ausgabe des Reinhold-Unrath-Gedächtnisturniers kämpfen zwölf Mannschaften am Sonntag, ab 14 Uhr, in der Zwischen- und Finalrunde um die Krone. Kann der TSV Altheim den Titel verteidigen? Im vergangenen Jahr setzte sich der Gruppenliga-Aufsteiger in einem spannenden Finale gegen die SG Arheilgen durch. Der Kreisoberligist ist auch in diesem Jahr dabei.