Hallenfußball live: Topteams kämpfen in Fürth um Turniersieg

Fürth. Winterzeit ist Hallenfußballzeit. Budenzauber, wohin man schaut. Auch im Fürth im Odenwald. Bei der 10. Ausgabe des Reinhold-Unrath-Gedächtnisturniers kämpfen zwölf Mannschaften am Sonntag, ab 14 Uhr, in der Zwischen- und Finalrunde um die Krone. Kann der TSV Altheim den Titel verteidigen? Im vergangenen Jahr setzte sich der Gruppenliga-Aufsteiger in einem spannenden Finale gegen die SG Arheilgen durch. Der Kreisoberligist ist auch in diesem Jahr dabei.

Oder siegt Gastgeber FC Fürth, der mit zwei Mannschaften antritt? Zu sehen gibt es die Spiele am Sonntag live und in voller Länge bei Echo-Online im Stream - kommentiert von den Sportreportern Eric Hartmann, Felix Breiner und Felix Christmann.

