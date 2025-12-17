Hallenfußball live: Heißer Finaltag in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach. Hochspannung beim Budenzauber in Bad Kreuznach: Der Finaltag vom Mustafa Senel Cup wird am Sonntag (21. Dezember) ab 13 Uhr im Livestream auf den Nachrichtenkanälen der VRM übertragen. Dazu gehören alle Spiele ab der Zwischenrunde sowie natürlich auch das Halbfinale und das Endspiel. Wer holt sich den Pokal beim Turnier, das mit Topclubs wie Eintracht Bad Kreuznach, TuS Mechtersheim oder dem SV Morlautern gespickt ist?

Die VRM-Reporter Florian Schlecht, Paul Buschhaus und Max Schäfer werden von dem Finaltag in Bad Kreuznach berichten, unterstützt von Amateurfußball-Experten aus der Region, die über die aktuelle Lage ihrer Vereine sprechen.

>>> ZUM LIVESTREAM