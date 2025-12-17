 2025-12-03T05:51:34.672Z

Wer setzt sich am Sonntag beim Mustafa Senel Cup die Krone auf? - Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan
Hallenfußball live: Heißer Finaltag in Bad Kreuznach

Wer holt sich den Mustafa Senel Cup 2025? Favoriten wie Eintracht Bad Kreuznach und TuS Mechtersheim kämpfen um den Pokal +++ VRM übertragt den Finaltag in voller Länge live

Bad Kreuznach. Hochspannung beim Budenzauber in Bad Kreuznach: Der Finaltag vom Mustafa Senel Cup wird am Sonntag (21. Dezember) ab 13 Uhr im Livestream auf den Nachrichtenkanälen der VRM übertragen. Dazu gehören alle Spiele ab der Zwischenrunde sowie natürlich auch das Halbfinale und das Endspiel. Wer holt sich den Pokal beim Turnier, das mit Topclubs wie Eintracht Bad Kreuznach, TuS Mechtersheim oder dem SV Morlautern gespickt ist?

Die VRM-Reporter Florian Schlecht, Paul Buschhaus und Max Schäfer werden von dem Finaltag in Bad Kreuznach berichten, unterstützt von Amateurfußball-Experten aus der Region, die über die aktuelle Lage ihrer Vereine sprechen.

>>> ZUM LIVESTREAM

Florian SchlechtAutor