Hallenfußball kehrt nach Eschweiler zurück Fuchs-Cup und Raiffeisen-Cup sind ausgelost ++ Austragung zwischen den Feiertagen in der Eichendorffhalle

Nachdem die Hallenfußball-Turniere in Eschweiler in den letzten zwei Wintern den Corona-Regeln zum Opfer fielen, sollen die Fans nun wieder rund um den Jahreswechsel das rasante Indoorspiel erleben dürfen.

Der 24. Fuchs-Cup für Reservemannschaften (Mittwoch, 28. Dezember) findet wie der 27. Raiffeisen-Cup (Donnerstag, 29. Dezember und Freitag, 30. Dezember) wie gehabt zwischen Weihnachten und Silvester statt. Die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft folgt, mit nun acht Mannschaften und so erstmals als Ein-Tages-Veranstaltung, am Sonntag, 8. Januar.



Auch sonst ist nicht alles genauso wie vor den Krisen. Die stets als Spielort gewünschte Sporthalle des Berufskollegs steht wie die alternative Kaiserhalle wegen der Renovierungen nach dem Hochwasser nicht zur Verfügung. Zum ersten Mal dient die kleinere Eichendorffhalle (Lessingstraße) als Spielort für die großen Eschweiler Hallenturniere. Ein frühzeitiges Erscheinen wird den Zuschauern empfohlen. Die begrenzte Kapazität könne aufgrund nicht vorhandener Stehreihen keineswegs überschritten werden. „Wir haben zudem die Einrichtung eines Sonderparkplatzes beantragt“, erklärt der Vorstand vom FC Eschweiler, der als Nachfolgeverein des FC Germania Dürwiß erstmals die Turniere Fuchs-Cup und Raiffeisen-Cup ausrichtet.



Dass sich die Spieler und Mannschaften auf den „Budenzauber“ freuen, zeigt bereits das attraktive Teilnehmerfeld beim Raiffeisen-Cup, das mit fünf regionalen Bezirksligisten als das stärkste seit gut zehn Jahren gilt. Mit Jugendsport Wenau muss sogar ein Bezirksligist in die Vorrunde, weil A-Ligist Falke Bergrath als Titelverteidiger einen Endrundenplatz sicher hat.



Am Dienstag zog der diesjährige Schirmherr Jo Ecker, der vor über 20 Jahren die Initiative „Fußballvereine gegen Rechts“ gründete und seitdem leitet, die Gruppen von Fuchs-Cup und Raiffeisen-Cup in den Räumen der veranstaltenden Raiffeisen-Bank Eschweiler eG. Hier der Überblick:



24. Fuchs-Cup – Mittwoch, 28. Dezember, ab 17:45 Uhr:

Gruppe A: Alemannia Aachen II, Rhenania Eschweiler II, Rhenania Lohn II, FC Eschweiler II

Gruppe B: SV St. Jöris II, Falke Bergrath II, Sportfreunde Hehlrath II, SC Berger Preuß II



Vorrunde 27. Raiffeisen-Cup – Donnerstag, 29. Dezember, ab 18:00 Uhr:

Gruppe A: Eintracht Warden, SC Berger Preuß, FV Eschweiler, FC Eschweiler

Gruppe B: GW Lichtenbusch, Rhenania Eschweiler, Jugendsport Wenau, SV St. Jöris



Endrunde 27. Raiffeisen-Cup – Freitag, 30. Dezember, ab 17:45 Uhr:

Gruppe A: VfR Würselen, Bester Vorrundenzweiter, Sieger Vorrundengruppe B, SG Stolberg

Gruppe B: Sieger Vorrundengruppe A, Concordia Oidtweiler, Falke Bergrath, Rhenania Lohn



Die Auslosung der Eschweiler Hallenfußball-Stadtmeisterschaft folgt in der kommenden Woche.