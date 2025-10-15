Hallenfußball in Osnabrück: Eckdaten und Termine

Der Budenzauber im Osnabrücker Amateurfußball folgt auch 2024/25 dem bewährten Fahrplan: Der Belmer Indoor‑Cup läutet am 19./20. Dezember (Endrunde 27.12.)die heiße Phase ein, bevor kurz vor dem Jahreswechsel der Hüggel‑Cup in Hasbergen (Vorrunde bis 23. Dezember, Endspiele am 29. Dezember) und die beiden großen Stadt‑ und Nordkreis‑Klassiker Addi‑Vetter‑Cup (26.–30. Dezember in der Schlosswallhalle) sowie der Fortuna‑Cup (27.–30. Dezember, Endrunde am 3. Januar in Ankum) übernehmen. Den Schlusspunkt setzt vom 10. bis 12. Januar das Hallenmasters in Hasbergen – dort treffen die jeweils vier besten Teams aus jedem der vier Quali‑Turniere aufeinander