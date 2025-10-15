Hallenfußball in Osnabrück: Eckdaten und Termine

Der Budenzauber im Osnabrücker Amateurfußball folgt auch 2024/25 dem bewährten Fahrplan: Der Belmer Indoor‑Cup läutet am 19./20. Dezember (Endrunde 27.12.)die heiße Phase ein, bevor kurz vor dem Jahreswechsel der Hüggel‑Cup in Hasbergen (Vorrunde bis 23. Dezember, Endspiele am 29. Dezember) und die beiden großen Stadt‑ und Nordkreis‑Klassiker Addi‑Vetter‑Cup (26.–30. Dezember in der Schlosswallhalle) sowie der Fortuna‑Cup (27.–30. Dezember, Endrunde am 3. Januar in Ankum) übernehmen. Den Schlusspunkt setzt vom 10. bis 12. Januar das Hallenmasters in Hasbergen – dort treffen die jeweils vier besten Teams aus jedem der vier Quali‑Turniere aufeinander
Ort/Halle: Sporthalle Belm
Termine: Vorrunde 19./20.12.2025, Endrunde 27.12.2025
Ausrichter: SV Concordia Belm‑Powe
Ort/Halle: Alte Sporthalle am Schulzentrum Hasbergen
Termine: Vorrunde 21.12. – 23.12.2025, Zwischenrunde 27.12./28.12.2025, Finaltag 29.12.2025
Ausrichter: SV Ohrbeck
Ort/Halle: Schlosswallhalle Osnabrück
Termine: Vorrunde 26.12./27.12., Zwischenrunde 28.29.12. und Endrunde 30.12.2025
Ausrichter: VfR Voxtrup/SSC Dodesheide
Ort/Halle: Ballsporthalle Ankum
Termine: Vorrunde 27. - 30.12.2025 , Endrunde 3.1.2026
Ausrichter: SV Fortuna 47 Eggermühlen
Osnabrücker Hallenmasters 2025 (Finalturnier)
Ort/Halle: steht noch nicht fest
Termine: Vorrunde 9.1. – 10.1.2026, Endrunde 11.1.2026
Teilnehmerfeld: 16 Teams – jeweils die Top‑4 der vier Quali‑Turniere (Belm, Hasbergen, Osnabrück, Ankum).