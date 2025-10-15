 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Hallenfußball in Osnabrück: Eckdaten und Termine

Vier Traditionscups liefern die Teilnehmer für das Osnabrücker Hallenmasters. Hier die Turniere mit Terminen, Orten und Modus

Der Budenzauber im Osnabrücker Amateurfußball folgt auch 2024/25 dem bewährten Fahrplan: Der Belmer Indoor‑Cup läutet am 19./20. Dezember (Endrunde 27.12.)die heiße Phase ein, bevor kurz vor dem Jahreswechsel der Hüggel‑Cup in Hasbergen (Vorrunde bis 23. Dezember, Endspiele am 29. Dezember) und die beiden großen Stadt‑ und Nordkreis‑Klassiker Addi‑Vetter‑Cup (26.–30. Dezember in der Schlosswallhalle) sowie der Fortuna‑Cup (27.–30. Dezember, Endrunde am 3. Januar in Ankum) übernehmen. Den Schlusspunkt setzt vom 10. bis 12. Januar das Hallenmasters in Hasbergen – dort treffen die jeweils vier besten Teams aus jedem der vier Quali‑Turniere aufeinander

Liste der Turniere + Eckdaten

Belmer Indoor‑Cup (34. Auflage)

  • Ort/Halle: Sporthalle Belm

  • Titelverteidiger: Blau-Weiß Hollage

  • Termine: Vorrunde 19./20.12.2025, Endrunde 27.12.2025

  • Ausrichter: SV Concordia Belm‑Powe

Hüggel‑Cup (Hasbergen)

  • Ort/Halle: Alte Sporthalle am Schulzentrum Hasbergen

  • Titelverteidiger: Viktoria Gesmold

  • Termine: Vorrunde 21.12. – 23.12.2025, Zwischenrunde 27.12./28.12.2025, Finaltag 29.12.2025

  • Ausrichter: SV Ohrbeck

Addi‑Vetter‑Cup (Osnabrück)

  • Ort/Halle: Schlosswallhalle Osnabrück

  • Titelverteidiger: SV Hellern

  • Termine: Vorrunde 26.12./27.12., Zwischenrunde 28.29.12. und Endrunde 30.12.2025

  • Ausrichter: VfR Voxtrup/SSC Dodesheide

Fortuna‑Cup (Ankum)

  • Ort/Halle: Ballsporthalle Ankum

  • Titelverteidiger: SV Quitt Ankum

  • Termine: Vorrunde 27. - 30.12.2025 , Endrunde 3.1.2026

  • Ausrichter: SV Fortuna 47 Eggermühlen

Osnabrücker Hallenmasters 2025 (Finalturnier)

  • Ort/Halle: steht noch nicht fest

  • Titelverteidiger: VfR Voxtrup

  • Termine: Vorrunde 9.1. – 10.1.2026, Endrunde 11.1.2026

  • Teilnehmerfeld: 16 Teams – jeweils die Top‑4 der vier Quali‑Turniere (Belm, Hasbergen, Osnabrück, Ankum).

