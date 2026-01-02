Hallenfußball im Großformat: Sport-Mabitz-Cup fordert alles

Der Hallenwinter bekommt einen seiner markantesten Fixpunkte: Am morgigen Samstag, 3. Januar 2026, steigt in der Trigema-Arena in Burladingen der 14. Sport-Mabitz-Cup. Elf Herrenmannschaften, zehn Minuten Spielzeit und ein Champions-League-Modus ohne Schonfrist versprechen einen Turniertag, der vom ersten Anstoß an unter Spannung steht. Ab 11 Uhr geht es um Rhythmus, Effizienz und Nervenstärke – bis zum Finale am späten Nachmittag.

Der Modus: Jeder Fehler zählt doppelt Gespielt wird im Champions-League-Modus. Alle Mannschaften treten in einer gemeinsamen Vorrunde gegeneinander an. Die Platzierung entscheidet über den weiteren Weg in die K.-o.-Runde. Diese Struktur zwingt jedes Team von Beginn an zu Konzentration und Ergebnisorientierung. Zehn Minuten Spielzeit lassen keinen Raum für taktisches Abtasten. Wer langsam startet, gerät sofort unter Druck.

Ein Turnier mit gewachsenem Anspruch Der Sport-Mabitz-Cup des 1. FC Burladingen hat sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Bestandteil des regionalen Hallenfußballs entwickelt. Die 14. Auflage unterstreicht diesen Stellenwert. Das Turnier verbindet ambitionierte Aktivenmannschaften, Nachwuchsteams mit Perspektive und regionale Tradition in einem kompakten Format. Die Trigema-Arena bietet dafür die passende Bühne: eng, laut und auf maximale Intensität ausgelegt.

Ein Teilnehmerfeld mit Breite und Tiefe

Das Feld vereint bekannte Namen und unterschiedliche Profile. Mit dabei sind unter anderem der SV Dotternhausen und dessen zweite Mannschaft, der TSV Straßberg 1903, der FV Bisingen, der 1. FC Burladingen als Gastgeber sowie die TSG Reutlingen. Hinzu kommen mit der TSG Balingen (U19) und dem FC 07 Albstadt II Teams, die mit Tempo und Unbekümmertheit auftreten können. Auch die SG Kohlstetten/SV Gächingen, der TSV Stein 1923 und der FV Rot-Weiß Ebingen 2006 II sorgen für sportliche Vielfalt.

Auftakt ohne Sicherheitsnetz

Der Turniertag beginnt um 11:00 Uhr mit der Partie zwischen dem 1. FC Burladingen und der TSG Reutlingen. In kurzen Abständen folgen weitere Vorrundenspiele, unter anderem mit dem Einstieg der TSG Balingen (U19) gegen den FC 07 Albstadt II und dem Duell zwischen dem FV Bisingen und dem SV Dotternhausen II. Schon in dieser frühen Phase werden Weichen gestellt, weil jeder Punkt in der Gesamttabelle Gewicht hat.

Der lange Vorrundenblock als Belastungstest

Bis in den frühen Nachmittag hinein wird die Vorrunde ausgespielt. Begegnungen wie TSV Stein 1923 gegen TSV Straßberg 1903, SV Dotternhausen gegen den FV Rot-Weiß Ebingen 2006 II oder die direkte Konfrontation zwischen Burladingen und Dotternhausen II stehen exemplarisch für die enge Taktung. Für die Teams bedeutet das: kaum Pausen, schnelle Regeneration, sofortiger Fokus auf das nächste Spiel.

K.-o.-Phase als Zuspitzung des Tages

Ab 15:15 Uhr beginnt die entscheidende Phase mit den Viertelfinals, in denen die besten acht Teams der Vorrunde aufeinandertreffen. Ab diesem Moment gibt es keinen Ausgleich mehr. Ein Spiel entscheidet über Weiterkommen oder Ausscheiden. Die Halbfinals folgen um 16:20 Uhr, das Spiel um Platz drei um 17:00 Uhr. Das Finale ist für 17:13 Uhr angesetzt und bildet den sportlichen Höhepunkt eines dichten Turniertages.

Hallenfußball als Zuschauersport

Der Sport-Mabitz-Cup lebt nicht nur vom sportlichen Wettbewerb, sondern auch von der Atmosphäre. Die Nähe zum Spielfeld, das schnelle Umschalten und die hohe Schlagzahl der Spiele machen das Turnier zu einem Erlebnis für Zuschauer. Jeder Zweikampf, jeder Abschluss und jedes Gegentor wirkt unmittelbar.

Ein Jahresauftakt mit klarer Handschrift

Der 14. Sport-Mabitz-Cup ist mehr als ein weiteres Hallenturnier. Er ist Standortbestimmung zum Jahresbeginn, Belastungsprobe für die Teams und Treffpunkt der regionalen Fußballszene. Wer am Ende den Pokal in den Händen hält, hat sich durch einen Modus gearbeitet, der keine Geschenke verteilt – und genau darin liegt der Reiz dieses Hallentages in Burladingen.