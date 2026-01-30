Hallenfußball im Blauen Wunder: Der Freizeit Oase Cup kehrt zurück

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Der Hallenwinter in der Lausitz erreicht seinen nächsten Höhepunkt. Am Sonntag, 1. Februar 2026, richtet der SV Blau-Weiß Lubolz in der Mehrzweckhalle „Blaues Wunder“ in Lübben den 2. Freizeit Oase Cup aus. Acht Herrenmannschaften treten an, aufgeteilt in zwei Vierergruppen, mit anschließender K.-o.-Phase bis zum Finale. Gespielt wird jeweils zehn Minuten pro Partie. Das Turnier verbindet regionale Rivalität, sportlichen Ehrgeiz und die besondere Enge des Hallenfußballs zu einem intensiven Sonntagnachmittag.

Ein Turnier mit Wiedererkennungswert Nach der erfolgreichen Premiere geht der Freizeit Oase Cup in seine zweite Auflage. Der SV Blau-Weiß Lubolz setzt dabei bewusst auf ein kompaktes Format mit klarer Struktur. Die Mehrzweckhalle „Blaues Wunder“ bietet dafür den passenden Rahmen: kurze Wege, unmittelbare Nähe zum Spielfeld und eine Atmosphäre, in der jede Aktion spürbar wird. Der Cup hat sich innerhalb kurzer Zeit als fester Bestandteil des regionalen Hallenprogramms etabliert.

Gruppe A mit Gastgeber im Fokus In der Gruppe A treffen die SpG Dissenchen/Haasow, der SV Eintracht Wittmannsdorf, der Gastgeber SV Blau-Weiß Lubolz sowie die SpG Lübben/Schlepzig aufeinander. Diese Gruppe vereint Mannschaften aus dem direkten regionalen Umfeld. Besonders der SV Blau-Weiß Lubolz steht im Mittelpunkt, da er nicht nur Ausrichter, sondern auch sportlich gefordert ist. Die Konstellation verspricht enge Spiele, in denen Kleinigkeiten über die Platzierung entscheiden.

Der Modus: Klar, kompakt, kompromisslos Acht Mannschaften starten in zwei Gruppen zu je vier Teams. In der Gruppenphase absolviert jede Mannschaft drei Spiele. Die Platzierungen entscheiden über den weiteren Weg: Die besten Teams erreichen die Halbfinals, dahinter folgen Platzierungs- und Entscheidungsspiele bis hin zum Finale. Zehn Minuten Spielzeit pro Partie lassen kaum Raum für taktisches Abwarten. Jeder Ballverlust, jede Unachtsamkeit kann sofort entscheidend sein.

Gruppe B mit breiter regionaler Streuung

Die Gruppe B besteht aus dem SV Blau-Weiß Straupitz, der TSG Lübbenau 63, dem FSV Groß Leuthen/Gröditsch 1990 sowie dem SV Blau-Weiß Lubolz Weiß. Auch hier ist das Teilnehmerfeld ausgewogen besetzt. Unterschiedliche Spielstile treffen aufeinander, was gerade unter Hallenbedingungen zu schnellen Spielverläufen und wechselnden Druckphasen führen kann.

Der Turnierstart ohne Anlaufzeit

Der erste Anstoß erfolgt um 13 Uhr mit der Partie zwischen dem SV Blau-Weiß Lubolz und dem SV Eintracht Wittmannsdorf. Bereits in dieser frühen Phase können wichtige Weichen gestellt werden, denn in einer kurzen Gruppenphase wie dieser wirkt sich jedes Ergebnis direkt auf die Tabelle aus. Der feste Zeitplan sorgt dafür, dass Begegnung auf Begegnung folgt, ohne längere Pausen für Regeneration oder Korrekturen.

Die K.-o.-Phase als Zuspitzung

Nach der Gruppenphase folgen die Entscheidungsspiele. Um 15:32 Uhr wird zunächst Platz sieben ausgespielt. Danach beginnen um 15:44 Uhr und 15:56 Uhr die beiden Halbfinals, in denen die jeweils besten Teams der Gruppen direkt aufeinandertreffen. Ab diesem Moment gibt es keine Absicherung mehr. Ein Fehler, ein Gegentor, ein kurzer Moment der Unordnung kann das Aus bedeuten.

Platzierungsspiele mit eigenem Gewicht

Auch abseits des Finales bleibt der sportliche Anspruch hoch. Um 16:08 Uhr wird Platz fünf ausgespielt, um 16:20 Uhr folgt das Spiel um Platz drei. Diese Begegnungen sind mehr als nur Randnotizen. Sie entscheiden über die Endplatzierung und bieten den Mannschaften die Möglichkeit, den Turniertag mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen.

Das Finale als Schlusspunkt

Der Höhepunkt des Turniers ist für 16:32 Uhr angesetzt. Dann treffen die Sieger der beiden Halbfinals im Finale aufeinander. Zehn Minuten entscheiden über den Turniersieg beim 2. Freizeit Oase Cup. Nach einem langen Hallennachmittag bündeln sich hier alle Eindrücke: Tempo, Zweikampfhärte, Präzision und mentale Stärke. Wer in diesem Spiel die Balance hält, wird den Pokal in den Händen halten.