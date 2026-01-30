Hallenfußball-Fieber: SH-Landesmeisterschaften im Futsal stehen an

Der Winter gehört dem Hallenfußball. An zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden richtet sich der Blick der Fußballfans in Schleswig-Holstein auf die SHFV-Hallenlandesmeisterschaften 2026. Am 31. Januar und 1. Februar (Sporthallen am Schulzentrum Süd - Sauerstraße 16 - 24340 Eckernförde) sowie am 7. und 8. Februar (Sporthallen des Alstergymnasiums - Maurepasstraße 67 - 24558 Henstedt-Ulzburg) kämpfen zahlreiche Teams in Eckernförde und Henstedt-Ulzburg um die begehrten Landestitel. Spannung, Tempo und volle Ränge sind garantiert.

1. Februar

ab 10:00 Uhr: B-Juniorinnen und Frauen (parallel)

Diese Teams sind qualifiziert für das Wochenende 31.01./01.02.

Herren: Eutin 08, Husumer SV, Kieler MTV, SV Schleswig 06, TSV Kronshagen, TuS Nortorf, TuS Rotenhof

Endspiel 2025: PTSK Futsal – TuS Rotenhof 6:4 n. E.



Frauen: FSV Farnewinkel Nindorf, Holstein Kiel, Kieler MTV, SG NieBar, SSC Hagen Ahrensburg, SV Frisia 03 Risum-Lindholm, SV Henstedt-Ulzburg, TSV Kropp, TuRa Meldorf, VfB Lübeck

Endspiel 2025: Holstein Kiel – SV Henstedt Ulzburg 0:1



B-Juniorinnen: FSG Oldendorf Itzehoe, FSV Wyk-Föhr, Gettorfer SC, Holstein Kiel, SG Weiche 08 Wiesharde, SSC Hagen Ahrensburg, SV Fortuna St. Jürgen, TSG Concordia Schönkirchen

Sieger 2025: SG Weiche 08 Wiesharde



C-Juniorinnen: FSV Wyk-Föhr, Holstein Kiel, Marner TV, SC Fortuna St. Jürgen, SG Holstein, SG Weiche 08 Wiesharde, VfL Oldesloe

Sieger 2025:



So läuft die Qualifikation



Der Weg zur Landesmeisterschaft führt in der Regel über die Kreismeisterschaften. Die jeweiligen Sieger sichern sich den direkten Startplatz. In den Altersklassen A- bis C-Junioren kommen zusätzlich die Oberliga-Vorrundensieger hinzu. Bei den D-Junioren erhält der Kreisfußballverband des Vorjahressiegers einen weiteren Platz.



Auch bei Frauen und Juniorinnen erfolgt die Qualifikation überwiegend über die Kreismeisterschaften, ergänzt durch überregional spielende Mannschaften (Holstein Kiel, Henstedt-Ulzburg). Die Herren ermitteln ihre Teilnehmer ebenfalls im Rahmen der Kreisentscheide.



Weiterführende Meisterschaften



Für einige Teams endet der Wettbewerb nicht mit dem Landestitel. Die ersten beiden Mannschaften der Turniere bei den A- bis C-Junioren sowie den B- und C-Juniorinnen qualifizieren sich für die Norddeutschen Hallenmeisterschaften. Bei den Frauen nimmt ausschließlich der Hallenlandesmeister am Regionalentscheid teil.