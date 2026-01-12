 2026-01-09T09:36:09.492Z

Halle
Kampf um den Ball – und das in der Halle: Jakop Abdulmashi (l.) von der SG Niederbiel gegen Niklas Werner vom FC Burgsolms. © Isabel Althof
Hallenfußball: FC Burgsolms setzt sich die Krone auf

Teaser HALLE: +++ Die SG Niederbiel hatte es schwer, ihr Hallenturnier auszurichten. Dennoch fand das Event statt. Dennoch kamen kaum Zuschauer. Was der Ausrichter dazu zu sagen hat +++

Solms-Burgsolms. Zwei Tage Hallenfußball haben am vergangenen Wochenende die Großsporthalle Burgsolms. Ausrichter war die SG Niederbiel, die mit dem 27. Helmut-Schäfer-Gedächtnisturnier erneut ein traditionsreiches Seniorenturnier ausrichtete. Ergänzt wurde das sportliche Programm durch ein vorgelagertes Freizeitturnier am Freitagabend, ehe am Samstag der offizielle Wettbewerb der Senioren im Mittelpunkt stand.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

