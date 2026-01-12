Hallenfußball: FC Burgsolms setzt sich die Krone auf

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Solms-Burgsolms. Zwei Tage Hallenfußball haben am vergangenen Wochenende die Großsporthalle Burgsolms. Ausrichter war die SG Niederbiel, die mit dem 27. Helmut-Schäfer-Gedächtnisturnier erneut ein traditionsreiches Seniorenturnier ausrichtete. Ergänzt wurde das sportliche Programm durch ein vorgelagertes Freizeitturnier am Freitagabend, ehe am Samstag der offizielle Wettbewerb der Senioren im Mittelpunkt stand.