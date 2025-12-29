 2025-12-17T10:26:01.779Z

Hallenfußball. (Archovfoto) © Sven Jessen
Hallenfußball: Ein Wochenende mit drei Turnieren

Teaser HALLE: +++ Mit Turnieren in Wetzlar, Wilnsdorf und Burbach steht für die Dill-Teams ab Freitagabend das erste intensive Hallenfußball-Wochenende bevor. Einige wollen zwei Events spielen +++

Dillenburg. Mit Turnieren in Wetzlar, Wilnsdorf und Burbach steht für die Dill-Teams ab Freitagabend das erste Hallenfußball-Wochenende bevor. Für Fußball-Verbandsligist TSV Steinbach II und für A-Liga-Primus SG Obere Dill wird es eine lange Freitagnacht: Beide haben für den Werner-Schulze-Cup des TuS Wilnsdorf gemeldet. Die erfolgreichste der zwölf Mannschaften wird gegen Mitternacht feststehen.

