Hallenfußball der besonderen Art in Köln

Selbst im Rheinland und Ruhrgebiet liegt Schnee. Für Fussballer in der Winterpause bedeutet dies meist: Hallenstadtmeisterschaften. Doch dass in Köln seit zwei Jahren fast jedes Wochenende ehrlicher und rasanter Hallenfußball – besser bekannt als Futsal – gespielt wird, wissen nur echte Kennerinnen und Kenner.

Futsal ist die einzige offizielle von der FIFA anerkannte Hallenfussballvariante. Ursprünglich auf den Straßen Südamerikas gespielt, verbreitete sich Futsal in der ganzen Welt. Während Spanien und Portugal naturgemäß große Futsal-Nationen sind, zählen zu den Top-Nationen im Futsal unter anderem die Ukraine oder Usbekistan. Ja, du hast richtig gelesen.

Deutschland war lange ein Futsal-Entwicklungsland – aus unterschiedlichen Gründen. Umso wichtiger ist es, dass seit nunmehr rund fünf Jahren die DFB Futsal-Bundesliga existiert. Und seit zwei Jahren mittendrin: Die Futsal Panthers Köln, Deutschlands ältester und größter reiner Futsal-Verein!