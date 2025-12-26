Hallenfußball beim SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld als Jahresausklang

Zum sportlichen Abschluss des Jahres lädt der SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld am morgigen Samstag, 27. Dezember 2025, zum Hallenturnier in die Arthur-Walter-Halle in Massen ein. Ab 14 Uhr kämpfen fünf Mannschaften im Modus jeder gegen jeden um den Wanderpokal. Gespielt wird mit einer Spielzeit von zehn Minuten. Neben dem Turniersieg werden auch der beste Torschütze und der beste Torhüter ausgezeichnet.

Fünf Teams, ein kompakter Turniermodus Das Teilnehmerfeld besteht aus fünf Mannschaften, die in einer Gruppe aufeinandertreffen. Der Modus jeder gegen jeden garantiert eine hohe Anzahl an Spielen und sorgt dafür, dass jede Mannschaft mehrfach gefordert ist. Die klare Struktur lässt keine langen Pausen entstehen und hält das Tempo über den gesamten Nachmittag hoch. Insgesamt stehen 20 Partien auf dem Spielplan, verteilt von 14 Uhr bis in die frühen Abendstunden.

Traditioneller Jahresabschluss mit besonderem Stellenwert Das Hallenturnier des SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld ist fest im regionalen Fußballkalender verankert. Zwischen den Feiertagen bietet es Spielern und Zuschauern die Gelegenheit, das Fußballjahr gemeinsam ausklingen zu lassen. Die Arthur-Walter-Halle in Massen wird dabei zum Treffpunkt für Vereine aus der Region, die den Hallenboden nutzen, um sich noch einmal im direkten Vergleich zu messen. Der Wanderpokal verleiht dem Turnier zusätzliche Bedeutung und sorgt für sportlichen Ehrgeiz bis zur letzten Begegnung.

Gastgeber mit Heimvorteil

Der SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld tritt als Gastgeber mit dem Anspruch an, den Wanderpokal im eigenen Umfeld zu holen. Mit dem SV Askania Schipkau, der TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau und dem VfB Finsterwalde sind etablierte Mannschaften aus der Region vertreten. Die direkten Duelle versprechen nicht nur sportliche Spannung, sondern auch eine besondere Brisanz, da sich viele Akteure aus dem Ligabetrieb gut kennen.

Nachwuchs mischt im Männerfeld mit

Eine besondere Note erhält das Turnier durch die Teilnahme der A-Junioren des FSV Glückauf Brieske/Senftenberg. Der Nachwuchs misst sich dabei mit Herrenteams und sammelt wertvolle Erfahrung im Erwachsenenbereich. Diese Konstellation unterstreicht den Charakter des Turniers als Plattform für unterschiedliche Alters- und Leistungsstufen und sorgt für zusätzliche Dynamik im Spielgeschehen.

Ein enger Spielplan ohne Verschnaufpausen

Der Turniertag beginnt um 14 Uhr mit der Begegnung zwischen dem SV Askania Schipkau und der TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau. In kurzen Abständen folgen die weiteren Spiele, sodass jede Mannschaft mehrfach innerhalb kurzer Zeit gefordert ist. Die zehnminütige Spielzeit erhöht die Intensität, da jeder Fehler und jede Torchance unmittelbar Gewicht bekommt.

Individuelle Auszeichnungen als zusätzlicher Anreiz

Neben dem Wanderpokal für den Turniersieger werden auch individuelle Leistungen gewürdigt. Der beste Torschütze und der beste Torhüter des Turniers erhalten eigene Auszeichnungen. Diese Ehrungen setzen zusätzliche Anreize und rücken persönliche Leistungen in den Fokus, ohne den Mannschaftsgedanken aus dem Blick zu verlieren.

Rahmenbedingungen für Zuschauer und Vereine

Auch abseits des Spielfeldes ist das Turnier auf einen gelungenen Ablauf ausgerichtet. Für das leibliche Wohl der Zuschauer wird gesorgt, was die Arthur-Walter-Halle zu einem Ort des Zusammenkommens macht. Spieler, Verantwortliche und Besucher verbringen gemeinsam einen Nachmittag, der sportliche Spannung mit geselligem Beisammensein verbindet.

Hallenfußball mit klarem Abschlusscharakter

Das Hallenturnier des SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld steht exemplarisch für den regionalen Fußball zum Jahresende. Kurze Wege, bekannte Gesichter und ein kompakter Spielplan schaffen eine Atmosphäre, in der sportlicher Ehrgeiz und Gemeinschaft Hand in Hand gehen. Wenn am frühen Abend der Wanderpokal vergeben wird, endet nicht nur ein Turnier, sondern auch ein Fußballjahr.