Hallenfußball auf Kunstrasen und mit starken Teams

Stade/Fredenbeck. Der VfL Güldenstern Stade fiebert seinem dreitägigen Hallenfußball-Spektakel in der Fredenbecker Geestlandhalle entgegen. Am Donnerstag beginnen die Aufbauten, die für die Topbedingungen sorgen.

Am Freitag eröffnen die Landesliga-Fußballerinnen des VfL Güldenstern Stade das Event mit dem 6. Ladies Cup. Von 17.30 bis 22 Uhr ermitteln neben dem Gastgeber sowie den Kreisvertretern FC Oste/Oldendorf und SV Ahlerstedt/Ottendorf die Oberligisten Barum, Halle-Neustadt, Victoria Hamburg, Besiegdas 03 Magdeburg und der Regionalligist Eimsbütteler TV ihren Sieger.

Um die dafür hochklassig spielenden Mannschaften zu bekommen, mussten die Stader die dafür erforderten Rahmenbedingungen schaffen. So wird in der Geestlandhalle auf dem 20 mal 40 Meter großen Spielfeld ein sieben Tonnen schwerer Kunstrasen ausgelegt, jede Rolle wiegt 300 Kilogramm. Den Kunstrasen hat der VfL Güldenstern gebraucht erworben. Zudem wird mit einer Rundumbande gespielt.

Dann lockt der erstmals organisierte Sparkasse Stade-Altes Land Cup. Von 15.30 bis 21 Uhr spielen Landes- und Oberligisten um den Titel und die Siegprämien. Der Sieger erhält 1000 Euro plus Pokal. Alle Halbfinalisten werden belohnt. Zudem werden der beste Torjäger, Spieler und Torhüter ausgezeichnet. Am Start sind der VfL Güldenstern Stade, TuS Harsefeld, TSV Gellersen, BW Bornreihe, FC Süderelbe, SV Ahlerstedt/Ottendorf, Heeslinger SC und Bezirksligist Eintracht Cuxhaven.

Der Eintritt beim Sparkassen-Cup kostet für Erwachsene 5 Euro. Ansonsten verzichtet der VfL bei allen Turnieren auf Eintritt. Ziel ist es, möglichst viele Zuschauer in die Geestlandhalle zu bekommen. Pro Turnier sind bis zu 800 Zuschauer möglich.

Der Dauerbrenner

Die Idee für das Hallenfußball-Event basiert auf dem Mohr Sports Cup. Das U17-Turnier wird am Sonntag, 11 bis 17.30 Uhr, zum 14. Mal ausgetragen - und soll in den kommenden Jahren noch attraktiver werden. Mit dem HSV, SV Meppen und Hansa Rostock kommen drei Bundesligisten. Zudem sind die vier Regionalligisten Holstein Kiel, Eimsbüttel, Osnabrück und JFV Lübeck am Start. Neben dem Gastgeber steht natürlich auch der JFV A/O/B/H/H parat. Auch hier locken Siegprämien und Auszeichnungen.