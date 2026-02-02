Hallenfußball an zwei Tagen: Vier Turniere in der Randowhalle von red · Heute, 11:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: Penkuner SV

Der Penkuner SV hat am 24. und 25. Januar die Randowhalle in Löcknitz zum Schauplatz eines dicht getakteten Hallenfußball-Wochenendes gemacht. In vier Turnieren spielten Nachwuchs- und Herrenmannschaften aus der Region um Platzierungen. Gespielt wurde in unterschiedlichen Modi, begleitet von teils engen Entscheidungen und einer hohen Anzahl an Treffern.

Den Auftakt bildete am Samstagvormittag das Turnier der F-Jugend. Sechs Mannschaften spielten im Modus Jeder gegen Jeden bei zwölf Minuten Spielzeit. Neben dem Penkuner SV nahmen der VfB Pommern Löcknitz, der FSV Rot-Weiß Prenzlau, Blau-Weiß Gartz, der Heinersdorfer SV und der Parmer SV teil. Drei Teams beendeten das Turnier punktgleich mit zwölf Punkten. Aufgrund der besseren Tordifferenz sicherte sich Blau-Weiß Gartz mit 21:2 Toren den ersten Platz. Der Penkuner SV blieb ohne Punktgewinn. Bereits am Morgen war die E-Jugend im Einsatz. Sieben Mannschaften traten ab 9 Uhr im Modus Jeder gegen Jeden mit zehn Minuten Spielzeit an. Der VfB Pommern Löcknitz zeigte konstante Leistungen und gewann das Turnier mit sechzehn Punkten und 19:4 Toren. Der Penkuner SV erreichte zwei Punkte und belegte den letzten Rang.

Am Samstagnachmittag folgte das Turnier der D-Jugend, das in zwei Gruppen ausgespielt wurde. Der Penkuner SV stellte zwei Mannschaften. In Gruppe A blieb das Metropolregion Talenteteam ungeschlagen, in Gruppe B setzte sich der SV Motor Eggesin aufgrund des besseren Torverhältnisses vor dem FSV Rot-Weiß Prenzlau durch. Beide Teams erreichten das Finale, das das Metropolregion Talenteteam mit 2:0 gewann. Die beiden Penkuner Mannschaften sammelten einzelne Punktgewinne und Siege, blieben jedoch ohne vordere Platzierung. Herren-Turnier mit Überraschung im Halbfinale