Allgemeines
Die Hallenstadtmeisterschaft Duisburg startet.
Die Hallenstadtmeisterschaft Duisburg startet. – Foto: Markus Becker

Hallenfußball am 9. Januar: Alle Spiele, alle Turniere - LIVE

Die Hallensaison ist am Niederrhein im vollen Gange - unter anderem steht die Hallenstadtmeisterschaft in Duisburg komplett live am Wochenende an. Auch Testspiele sind geplant, ob sie stattfinden oder ausfallen, seht ihr direkt in diesem Text - die Übersicht für den 9. Januar 2026.

>>> Diese Spiele fallen aus - zur Ausfall-Übersicht!

Die Hallenturniere am 9. Januar 2026

>>> Hallenstadtmeisterschaft Duisburg - LIVE (auch mit FuPa.tv + Stream!)

>>> Zum Livestream der Hallenstadtmeisterschaft Duisburg

>>> FuPa.tv-Highlights zur Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach - ebenfalls live

>>> Die Liveticker der Hallenstadtmeisterschaft Duisburg

>>> Zur Hallenstadtmeisterschaft Bottrop

>>> Zur Hallenstadtmeisterschaft Viersen der Alt-Herren

Hier gibt es alle Spiele des jeweiligen Tages

>>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Duisburg, Dinslaken und Mülheim!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Düsseldorf!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Essen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Grevenbroich-Neuss!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kempen-Krefeld!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kleve-Geldern!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Moers!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Mönchengladbach-Viersen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Oberhausen-Bottrop!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Rees-Bocholt!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Remscheid!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Solingen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Wuppertal-Niederberg!

