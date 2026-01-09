Hallenfußball am 9. Januar: Alle Spiele, alle Turniere - LIVE

Die Hallensaison ist am Niederrhein im vollen Gange - unter anderem steht die Hallenstadtmeisterschaft in Duisburg komplett live am Wochenende an. Auch Testspiele sind geplant, ob sie stattfinden oder ausfallen, seht ihr direkt in diesem Text - die Übersicht für den 9. Januar 2026.

>>> Diese Spiele fallen aus - zur Ausfall-Übersicht!