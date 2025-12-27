Hallenfußball am 28. Dezember: Alle Spiele, alle Turniere - LIVE

Nach einem erfolgreichen Auftakt der Hallen-Saison am Niederrhein geht es am Sonntag, 28. Dezember, vielerorts weiter. FuPa berichtet live aus den Hallen in Mönchengladbach, Velbert und dem Südhöhenturnier - jeweils im Live-Stream und mit FuPa.tv-Higlights sowie Tickern! Klickt euch rein!
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: