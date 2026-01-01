 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Spannung steigt diesmal bei den A-Junioren aus Gladbach.
Spannung steigt diesmal bei den A-Junioren aus Gladbach. – Foto: Markus Verwimp

Hallenfußball am 2. Januar: Alle Spiele, alle Turniere - LIVE

Nach Weihnachten startet die Hallensaison am Niederrhein durch - FuPa berichtet bereits am 2. Januar 2025 aus vielen Hallen live - inklusive Video! Streams gibt es aus Mönchengladbach, Krefeld und Voerde.

Das Jahr 2026 ist noch keine 48 Stunden alt, da startet der Hallenfußball bereits munter durch. Am Freitagabend gibt es Livestreams von den Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach, Krefeld, Voerde - und auch noch weitere Highlights auf FuPa. Klickt euch rein!

Die Hallenturniere am 2. Januar 2026

>>> Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach - LIVE (auch mit FuPa.tv + Stream!)

>>> Zum Livestream der Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach

>>> FuPa.tv-Highlights zur Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach - ebenfalls live

>>> Die Liveticker der Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach

>>> Am Freitag spielen die U19-Junioren in Mönchengladbach - der Stream ist allerdings an derselben Stelle zu finden, Highlights, Tickers und Ergebnisse gibt es hier!

____

>>> Hallenstadtmeisterschaft Krefeld - LIVE (auch mit FuPa.tv + Stream!)

>>> Zum Livestream der Hallenstadtmeisterschaft Krefeld

>>> Zu den FuPaTV-Highlights aus Krefeld

>>> Die Liveticker der Hallenstadtmeisterschaft Krefeld

____

>>> Hallenstadtmeisterschaft Voerde - LIVE (auch mit FuPa.tv + Stream!)

>>> Zum Livestream der Hallenstadtmeisterschaft Voerde

>>> Zu den FuPaTV-Highlights aus Voerde

>>> Die Liveticker der Hallenstadtmeisterschaft Voerde

____

>>> Hallencup des TSV Weeze für dritte Mannschaft - LIVE!

>>> Frauen-Hallenstadtmeisterschaft Mülheim - LIVE!

>>> Klever Flockdruck-Cup - LIVE!

____

____

____

Aufrufe: 01.1.2026, 16:30 Uhr
André NückelAutor