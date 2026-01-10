 2026-01-09T09:36:09.492Z

Hallenfußball am 11. Januar: Alle Spiele, alle Turniere - LIVE

Die Hallensaison ist am Niederrhein im vollen Gange - und natürlich live auf FuPa! Am Sonntag, 11. Januar 2026, melden wir uns live auf Essen, berichten aber auch über die aktuellen Testspiele - sofern sie stattfinden.

>>> Diese Spiele fallen aus - zur Ausfall-Übersicht!

Die Hallenturniere am 11. Januar 2026

>>> Zur Hallenstadtmeisterschaft Duisburg der Frauen

>>> Zur Hallenstadtmeisterschaft Essen

>>> Zur Hallenstadtmeisterschaft Oberhausen der Frauen

>>> Zur Hallenstadtmeisterschaft Viersen

>>> Zur Hallenstadtmeisterschaft Viersen der U19

