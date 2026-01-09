Hallenfußball am 10. Januar: Alle Spiele, alle Turniere - LIVE

Die Hallensaison ist am Niederrhein im vollen Gange - und natürlich live mit Tickern und Videos auf FuPa! Am Samstag gibt es den gesamten Tag Live-Fußball aus Duisburg, Solingen und natürlich alle Ergebnisse aus Essen - was ansonsten noch wichtig ist und was ausfällt, erfahrt ihr hier. Das bringt der 10. Januar 2026!

____

FuPa ist zudem den ganzen Tag in Solingen und berichtet vom großen und kleinen Masters.

____

Hier gibt es alle Spiele des jeweiligen Tages

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: