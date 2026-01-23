Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Sebastian Harbke
Hallenfußball als Treffpunkt der Region
Der CZ-Fahrzeugforum-Cup 2026 bringt am 24. Januar Mannschaften und Zuschauer in der Sporthalle an der Feldstraße in Halstenbek zusammen
Der SV Halstenbek-Rellingen richtet am Sonnabend, 24. Januar 2026, erneut seinen Hallen-Cup aus. Gespielt wird ab 13.45 Uhr in der Sporthalle Feldstraße in Halstenbek. Namensgeber des Turniers ist das Fahrzeugforum, das den Wettbewerb als Hauptsponsor unterstützt. Gespielt wird nach Hallenregeln mit Rundumbande – ein Modus, der für schnelle Ballwechsel und ein intensives Spiel sorgt.
Das Teilnehmerfeld setzt sich aus zehn Teams zusammen und spiegelt die fußballerische Vielfalt der Region wider. Mit dabei sind unter anderem der SC Nienstedten, Eintracht Lokstedt, VfR Horst und der FC Elmshorn.
Ebenfalls antreten der SV Eidelstedt, VfL Pinneberg, Germania Schnelsen, ein Team des Fahrzeugforums sowie zwei Mannschaften des Gastgebers SV Halstenbek-Rellingen, darunter auch die U19.
Mehr als nur Fußball
Neben dem sportlichen Wettbewerb setzt der Veranstalter auch auf ein Rahmenprogramm. Für Besucher ist eine große Tombola angekündigt, deren Erlöse dem Vereinsumfeld zugutekommen sollen. Aktuelle Spielergebnisse können während des Turniers per QR-Code live auf dem Smartphone verfolgt werden.
Moderate Eintrittspreise
Der Eintritt bleibt bewusst niedrigschwellig: Jugendliche, Rentnerinnen und Rentner sowie Erwerbslose zahlen fünf Euro, Erwachsene sieben Euro. Damit versteht sich der CZ-Fahrzeugforum-Cup nicht nur als sportlicher Vergleich, sondern auch als offenes Treffen für Fußballinteressierte aus Halstenbek und dem Umland.