Hallenfußball als Treffpunkt der Region

Das Teilnehmerfeld setzt sich aus zehn Teams zusammen und spiegelt die fußballerische Vielfalt der Region wider. Mit dabei sind unter anderem der SC Nienstedten, Eintracht Lokstedt, VfR Horst und der FC Elmshorn.

Ebenfalls antreten der SV Eidelstedt, VfL Pinneberg, Germania Schnelsen, ein Team des Fahrzeugforums sowie zwei Mannschaften des Gastgebers SV Halstenbek-Rellingen, darunter auch die U19.