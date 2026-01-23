Halleneyachpokal: Titelentscheidung im engen Takt der Halle

Der Halleneyachpokal 2026 hat in Haigerloch eindrucksvoll gezeigt, wie dicht Erfolg und Scheitern im Hallenfußball beieinanderliegen. Am heutigen Freitag fiel beim Perspektivturnier die erste Entscheidung, zwei Tage später folgt am Sonntag das Aktiventurnier. Gespielt wird jeweils zwölf Minuten, ohne Seitenwechsel, ohne Spielraum für taktisches Abwarten. Der Wettbewerb verbindet zweite Mannschaften, Spielgemeinschaften und Perspektivteams zu einem kompakten Format, das Tempo, Präzision und mentale Stärke verlangt.

Gruppe A mit klarer Spitze In der Gruppe A setzt sich die SG SV Hart/SV Owingen II durch. Zwei Siege bringen sechs Punkte und ein Torverhältnis von 5:2. Der Erfolg gegen die SG Weildorf/Bittelbronn II sowie der knappe, aber entscheidende Sieg gegen die U19 der SG Weildorf/Bittelbronn sichern Rang eins. Dahinter landet die U19 der SG Weildorf/Bittelbronn mit drei Punkten, während die zweite Mannschaft punktlos bleibt.

Freitag als sportlicher Auftakt Der heutige Freitagabend markierte den Startschuss des Herrenwettbewerbs. Sechs Mannschaften, aufgeteilt in zwei Dreiergruppen, kämpfen in der Halle um den Einzug in die K.-o.-Phase. Bereits die Gruppenphase macht deutlich, dass jeder Ballkontakt Gewicht hat. Die Spiele folgen im Viertelstundentakt, Fehler werden sofort bestraft, Führungen müssen konsequent verteidigt werden.

Gruppe B mit Offensivwucht

In der Gruppe B dominiert die SGM SV Erlaheim/SV Gruol II. Zwei deutliche Siege, 11:3 Tore und sechs Punkte sprechen eine klare Sprache. Der Erfolg gegen den SV Heiligenzimmern III sowie das überzeugende Ergebnis gegen die SGM SV Haigerloch/TSV Trillfingen II/Stetten II unterstreichen die Durchschlagskraft. Rang zwei geht an die SGM SV Haigerloch/TSV Trillfingen II/Stetten II mit drei Punkten, Heiligenzimmern III bleibt ohne Zähler.

Halbfinals als erste Bewährungsprobe

In den Halbfinals verschiebt sich die Dynamik. Die SGM SV Haigerloch/TSV Trillfingen II/Stetten II setzt sich deutlich gegen die SG SV Hart/SV Owingen II durch. Zudem gelingt der U19 der SG Weildorf/Bittelbronn ein knapper Sieg gegen die zuvor dominante SGM SV Erlaheim/SV Gruol II.

Platzierungsspiele mit offenem Visier

Im Spiel um Platz fünf setzt sich der SV Heiligenzimmern III gegen die SG Weildorf/Bittelbronn II durch. Das Spiel um Platz drei bringt einen knappen Erfolg für die SGM SV Erlaheim/SV Gruol II gegen die SG SV Hart/SV Owingen II. Beide Begegnungen zeigen, dass auch abseits des Finales jede Platzierung ausgefochten wird.

Finale am Freitag entscheidet knapp

Das Endspiel des Perspektivturniers verläuft spannend. Die U19 der SG Weildorf/Bittelbronn trifft auf die SGM SV Haigerloch/TSV Trillfingen II/Stetten II. Am Ende fällt die Entscheidung minimal zugunsten der SGM SV Haigerloch/TSV Trillfingen II/Stetten II, die sich mit 1:0 durchsetzt und den Turniersieg am heutigen Freitagabend sichert.

Sonntag erweitert den sportlichen Rahmen

Am Sonntag, 25. Januar, folgt das Aktiventurnier. Acht Mannschaften treten an, erneut verteilt auf zwei Gruppen. Neben der SG Weildorf/Bittelbronn und der SG SV Hart/SV Owingen ist die SGM SV Gruol/SV Erlaheim als Gastgeber für beide Turniere vertreten. Ergänzt wird das Feld durch den TSV Trillfingen, den SV Heiligenzimmern und mehrere Perspektivteams.

Gruppenphase als erneuter Filter

Der Turnierbeginn am Sonntag erfolgt zur Mittagszeit. Die Gruppenphase zieht sich über mehrere Stunden und dient erneut als harter Filter. Drei Spiele pro Mannschaft bedeuten hohe Belastung, kaum Regenerationszeit und stetigen Entscheidungsdruck. Wer hier bestehen will, braucht nicht nur Technik, sondern Struktur und mentale Stabilität.

K.-o.-Phase als Schlusspunkt

Nach Abschluss der Gruppen folgen die Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Finale. Innerhalb weniger Minuten entscheidet sich, welches Team die Intensität des gesamten Tages tragen kann. Der Halleneyachpokal zeigt sich damit als Wettbewerb ohne Schonzeit, bei dem Konstanz über den gesamten Turnierverlauf zählt.