Halleneyachpokal 2026: Drei Tage Fußball, ein Zentrum

Der Halleneyachpokal 2026 spannt an drei Tagen einen weiten Bogen über den regionalen Fußball. Vom Perspektivturnier am Freitag über Jugend- und AH-Wettbewerbe bis hin zum Aktiventurnier am Sonntag wird die Schlossparkhalle in Geislingen zum Treffpunkt für Mannschaften unterschiedlicher Spielstufen und Ausrichtungen. Bei den Aktiven stehen am Freitag, 23. Januar 2026, sowie am Sonntag, 25. Januar 2026, zwei kompakte Turniertage mit zwölf Minuten Spielzeit pro Partie auf dem Programm.

Ein Turnier mit klarer Dramaturgie Der Halleneyachpokal ist bewusst als mehrtägiges Format angelegt. Der Freitag dient dem Perspektivturnier und bildet den Auftakt, der Sonntag schließt mit dem Aktiventurnier den sportlichen Rahmen. Beide Turniertage folgen demselben Grundprinzip: Gruppenphase, Halbfinals, Platzierungsspiele und Finale. Die Spielzeit von jeweils zwölf Minuten zwingt zu sofortiger Präsenz, Fehler wiegen schwer, Führungen müssen konsequent verteidigt werden.

Gruppenphase als erste Standortbestimmung Die Vorrunde entscheidet über den Einzug in die K.-o.-Phase. Jede Mannschaft absolviert zwei Gruppenspiele, was den Druck erhöht: Ein Ausrutscher kann bereits das Halbfinale kosten. Gerade in einem Perspektivturnier mit zweiten Mannschaften und Spielgemeinschaften steht nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Entwicklung unter Wettkampfbedingungen im Fokus.

Freitag: Perspektivturnier mit regionalem Kern Am Freitag, 23. Januar 2026, startet der Wettbewerb mit einem kompakten Teilnehmerfeld. In der Gruppe A treffen die SG SV Hart/SV Owingen II, die SG Weildorf/Bittelbronn II sowie die SG Weildorf/Bittelbronn aufeinander. Die Gruppe B besteht aus der SGM SV Haigerloch/TSV Trillfingen II/Stetten II, der SGM SV Erlaheim/SV Gruol II und dem SV Heiligenzimmern III. Der Turnierbeginn ist für 19 Uhr angesetzt, danach folgen die Gruppenspiele im 15-Minuten-Rhythmus.

Der Weg in die Entscheidungsphase am Freitag

Um 20:42 Uhr beginnen die Halbfinals. Der Zweite der Gruppe A trifft auf den Ersten der Gruppe B, anschließend spielt der Gruppensieger der Gruppe A gegen den Zweiten der Gruppe B. Danach folgen das Spiel um Platz fünf um 21:12 Uhr, das Spiel um Platz drei um 21:27 Uhr sowie das Finale um 21:42 Uhr.

Sonntag: Aktiventurnier mit breiterem Feld

Am Sonntag, 25. Januar 2026, folgt das Aktiven-Turnier. Gespielt wird wiederum mit zwölf Minuten pro Partie. Gruppe A besteht aus der SG Weildorf/Bittelbronn, der SGM SV Gruol/SV Erlaheim als Gastgeber für beide Turniere, der SG SV Hart/SV Owingen sowie einem Perspektivteam. In Gruppe B gehen der SV Heiligenzimmern, der TSV Trillfingen sowie zwei weitere Perspektivteams an den Start.

Ein strukturierter Turnierbeginn am Sonntag

Der erste Anstoß des Aktiventurniers erfolgt um 13 Uhr. Die Gruppenphase zieht sich bis in den Nachmittag, wobei jede Mannschaft drei Spiele absolviert. Der enge Zeitplan lässt kaum Raum für Pausen, verlangt körperliche und mentale Stabilität und begünstigt Teams, die schnell in den Turnierrhythmus finden.

Halbfinals und Finalspiele als Höhepunkt

Die Halbfinals am Sonntag beginnen um 16:12 Uhr und 16:27 Uhr. Danach folgen das Spiel um Platz drei um 16:42 Uhr sowie das Finale um 16:57 Uhr. Innerhalb weniger Minuten entscheidet sich, welches Team die Intensität des gesamten Turniertages am besten trägt und den Halleneyachpokal gewinnt.

Mehr als nur Herrenfußball

Der Halleneyachpokal 2026 ist jedoch mehr als ein reines Aktiventurnier. Das Gesamtprogramm vom 23. bis 25. Januar umfasst am Freitag zusätzlich eine Player-Party, am Samstag Wettbewerbe der E- und D-Jugend sowie ein AH-Turnier und am Sonntag das C-Jugend-Turnier neben den Aktiven. Damit verbindet das Event unterschiedliche Altersklassen und Perspektiven unter einem Dach.