Halleneinsatz direkt nach den Feiertagen

Für die Zweite des 1. FC Saarbrücken geht es direkt nach den Weihnachtsfeiertagen mit dem nächsten Hallenturnier weiter. Das Team von Trainer Sammer Mozain startet ab Samstag beim 39. Haco-Hallenturnier des FC Noswendel-Wadern in der Herbert-Klein-Halle in Wadern. Im ersten Gruppenspiel um 18.02 Uhr geht es gegen die Lansesliga-Reserve des Veranstalters, die in der Kreisliga A spielt. Im zweiten Gruppenspiel trifft das Malstatter Team direkt im Anschluss um 18.19 Uhr auf den Rheinland-Bezirksligisten FSV Tarforst aus Trier, ehe es im Gruppenfibale um 18.53 Uhr gegen den vermeintlich stärksten Gegner, den RPS-Oberligisten SC Idar-Oberstein geht. "Es ist wie in den bisherigen Turnieren, wir werden wieder mit vielen jungen Spielern antreten, es werden auch einige dabei sein, die bislang in der Halle nicht spielten. Mateo Schulze und Gianluca Lo Scrudato werden in der Halle sowieso nicht spielen, weil sie ihre Verletzungen auskurehen sollen. Wir hatten schon ähnliche Konstellationen, dass der vermeintlich stärkste Gegner zum Schluss kommt, da wissen wir, dass wir schon in den ersten Spielen punkten müssen. Wir spielen zuerst gegen ein Team des Gastgebers und die Bezirksliga ist direkt unter der Rheinlandliga, es sind also zwei schwere Gegner". Die Finalspiele sind für Sonntag, den 28.12. vorgesehen.