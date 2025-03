Hallendorf gegen formschwachen VfL – Topspiel in Bad Harzburg

TSG Bad Harzburg – VfL/TSKV Oker

Mit dem Duell Dritter gegen Vierter steht in Bad Harzburg ein echtes Spitzenspiel an. Die TSG zeigte zuletzt eine starke Leistung beim 4:0 gegen Fortuna Lebenstedt und will den Abstand zu den Aufstiegsrängen verringern. Oker setzte sich mit 2:1 gegen Salzdahlum durch und reist mit Selbstvertrauen an. Ein enges Spiel mit offenem Ausgang.