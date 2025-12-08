Hallendebüt in Neckargemünd

In knapp zwei Wochen ist es soweit: Am Samstag, dem 20. Dezember 2025, wird in Neckargemünd erstmals der Filzball-Cup ausgetragen. Bis zum 7. Dezember konnten sich Freizeitmannschaften für das Hallenturnier anmelden und werden dann kurz vor Weihnachten in der Münzenbachhalle (Alter Postweg 10, 69151 Neckargemünd) gegen verschiedene Teams antreten. Turnierbeginn ist um 10 Uhr, die besten Teams erhalten zudem tolle Preise am Ende des Turniers.

Gespielt wird mit einem Filzball im 5 +1 Format. Für Zuschauer ist der Eintritt frei, ebenfalls ist für Essen und Trinken gesorgt.