Turnier
Hier duellieren sich gerade der Vorjahressieger 1.FC Düren und der Ausrichter 2026 FC Germania Lich-Steinstraß
Hier duellieren sich gerade der Vorjahressieger 1.FC Düren und der Ausrichter 2026 FC Germania Lich-Steinstraß – Foto: Julia Sahr

Hallencup Sparkasse Düren 2026

Am 14.11.2025 fand die Auslosung zur 31. Ausgabe des Dürener Hallencups statt

Die Auslosung in der Filiale der Sparkasse Düren in Jülich ergab 6 Gruppen.
Die jeweils Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich für die Zwischenrunde am Sonntag, 11.01.2026

Gespielt wird in 4 4er-Gruppen und 2 5er Gruppen:

  • Mastercard-Gruppe:
    1) FC Germania Lich-Steinstraß
    2) SC Amicita Schleiden
    3) V.f.V.u.J. Winden
    4) Sportfreunde Düren

  • S-Kreditpartner-Gruppe:
    1) FC Rurdorf
    2) Spvg. Schwarz-Weiß Düren
    3) Hambacher SV
    4) 1. FC Düren

  • LBS-Gruppe:
    1) SC Salingia Barmen
    2) SC Ederen
    3) FC Constantia Gereonsweiler
    4) SV Viktoria Koslar

  • Deka-Gruppe:
    1) SV Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
    2) Jugendsport Wenau
    3) SV Grün-Weiß Welldorf-Güsten
    4) SV Niederzier

  • Provinzial-Gruppe:
    1) SV Siersdorf
    2) SG Türkischer SV Düren
    3) SV Merken
    4) SC Stetternich
    5) BC Oberzier

  • S-Pioneer Gruppe:
    1) SV Jülich-Selgersdorf
    2) FC Germania Kirchberg
    3) SV Jülich 1912
    4) FC Rhenania Mariaweiler
    5) SC Jülichen 1910/97 Hoengen

Das Eröffnungsspiel bestreitet der ausrichtende Verein FC Germania Lich-Steinstraß

