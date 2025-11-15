Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Turnier
Hier duellieren sich gerade der Vorjahressieger 1.FC Düren und der Ausrichter 2026 FC Germania Lich-Steinstraß – Foto: Julia Sahr
Hallencup Sparkasse Düren 2026
Am 14.11.2025 fand die Auslosung zur 31. Ausgabe des Dürener Hallencups statt