Hallencup: Finalrunden im AZ-Livestream verfolgen

Das Finale der Frauen steht am Sonntag an der Neuköllner Straße an, am Montag wird der Sieger der Männer ermittelt. Wer es nicht schafft, selbst vor Ort zu sein, kann die Veranstaltungen im Livestream der Aachener Zeitung verfolgen.

Acht Teams, ein prestigeträchtiger Pokal: Am Sonntag, 4. Januar 2026, findet in der Halle an der Neuköllner Straße in Aachen die Finalrunde der Frauen um den Sparkassen-Hallencup 2026 statt. In der Gruppe A treffen der TuS Jüngersdorf-Stütgerloch, Viktoria Waldenrath-Straeten, Burtscheider TV und der FC Eschweiler 2020 aufeinander.

In der Parallelgruppe B stehen sich SC Alemannia Straß, SC Selfkant, TuS Jahn Hilfarth und Alemannia Aachen gegenüber. Die AZ ist am Sonntag ab 11.50 Uhr mit vier Kameras und einem Live-Kommentator vor Ort. Wer es also nicht schafft, selbst in die Halle an der Neuköllner Straße zu kommen, kann sich alle Partien des Tages im Stream anschauen und live mitfiebern.