Hallencup des TV Lampertheim startet heute Fußballturnier des TVL beginnt an diesem Mittwoch +++ 16 Mannschaften am Ball

Lampertheim. Als am 12. Januar 2020 die Spieler der AS Azzurri Lampertheim jubelnd die Fäuste nebst Wanderpokal Richtung Decke reckten und als Sieger des 36. Hallencups ausgezeichnet worden, hatten weder die Spieler auf dem Parkett noch die Verantwortlichen von Gastgeber TV Lampertheim die leiseste Ahnung, dass Fußball in der Jahnhalle für die nächsten knapp 1100 Tage kein Thema mehr sein würde.

Der Auslöser der Zwangspause, die Corona-Pandemie, ist, zumindest den Fallzahlen nach, auf dem Rückzug, und in der Lampertheimer Jahnhalle hält der Fußball wieder Einzug. An diesem Mittwoch (04.01., 17.30 Uhr) beginnt die 37. Auflage des Hallencups, und der TV hofft an den drei Spieltagen des Männerturnieres auf eine wohl gefüllte Jahnhalle.

Der Überraschungssieger von 2020, die AS Azzurri, ist ebenso wieder am Ball wie der mit 1:3 unterlegene Finalgegner TV Lampertheim. Dieser startet mit der zweiten Mannschaft bereits heute ins Turnier, bestreitet seine erste Partie im ersten von zwei Qualifikationsturnieren um 18 Uhr gegen den TSV Amicitia Viernheim. Weitere Kontrahenten der TVL-Reserve sind der VfR Fehlheim und die TuS Rüssingen, während in Gruppe A der VfR Mannheim U23, die TuS Neuhausen, der LSC Ludwigshafen und Nibelungen Worms den Weg ins Endspiel (20.35 Uhr) suchen. Beide Endspielteilnehmer sowie die Verlierer des Halbfinales haben sich für das Finalturnier am Sonntag (8.) qualifiziert, die restlichen vier Mannschaften müssen dafür eine Eintrittskarte kaufen.

Nach dem gleichen Modus wird am Freitag (6.) ebenfalls ab 17.30 Uhr gespielt. Und an diesem Tag ist viel Lokalkolorit angesagt, wenn die SG Hüttenfeld, die FSG Riedrode, der VfB Lampertheim, der FV Biblis (Gruppe A), Olympia Lorsch, der SV Zwingenberg, Azzurri/Olympia Lampertheim und der TV Lampertheim (Gruppe B) den Zug zum Finaltag und in Richtung der ausgelobten Prämien nehmen wollen. Die acht besten Mannschaft aus der Qualifikation stehen sich am Sonntag ab 14 Uhr gegenüber.