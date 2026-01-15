Hallencup der Uckermarkliga bündelt Rivalität und Ausdauer

Die Sporthalle „Neue Zeit“ in Schwedt wird am Samstag zum Zentrum des Fußballs der Uckermarkliga. Acht Herrenmannschaften aus der Region treffen beim Hallencup der Uckermarkliga aufeinander und messen sich in einem kompakten Turnierformat mit Gruppenphase und anschließender K.-o.-Runde. Zwölf Minuten Spielzeit pro Partie, kurze Pausen und viele direkte Vergleiche sorgen für ein Turnier, das gleichermaßen von Intensität, Rivalität und Konzentration geprägt ist.

Gruppe A mit ausgeglichenem Teilnehmerfeld

In der Gruppe A treffen der Heinersdorfer SV 1973, die SpG Schwedt/Criewen II, der LSV Zichow und der FC Husaria Schwedt aufeinander. Alle vier Mannschaften sind in der Region fest verankert und kennen sich aus zahlreichen Duellen im Ligabetrieb. Diese Vertrautheit erhöht den Wettbewerbscharakter, da Überraschungsmomente seltener sind und Details über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Gruppe B zwischen Spielgemeinschaften und Reserveteams

Die Gruppe B besteht aus der SpG Vierraden/Gartz, der SpG Storkow/Vietmannsdorf, dem SV 90 Pinnow und dem SC Victoria 1914 Templin II. Auch hier zeigt sich die typische Struktur der Uckermarkliga mit Spielgemeinschaften und zweiten Mannschaften, die im Hallenfußball oft durch gute Abstimmung und Laufbereitschaft überzeugen.

Zwölf Minuten als Prüfstein der Konzentration

Die Spielzeit von zwölf Minuten verlangt den Teams volle Aufmerksamkeit über die gesamte Partie. Rückstände lassen sich nicht leicht korrigieren, gleichzeitig können kurze Schwächephasen das gesamte Spiel kippen. Gerade in der Halle zeigt sich, welche Mannschaften Ruhe bewahren und ihre Struktur halten können.

Der Übergang in die K.-o.-Phase

Nach Abschluss der Gruppenphase erreichen die jeweils besten zwei Teams das Halbfinale. Ab diesem Moment zählt nur noch der direkte Vergleich. Die Halbfinals entscheiden darüber, wer um den Turniersieg spielen darf und wer sich mit den Platzierungsspielen begnügen muss. Die Spannung steigt spürbar, da Fehler nun nicht mehr ausgeglichen werden können.

Platzierungsspiele als Ausdruck von Ehrgeiz

Neben dem Finale stehen auch Spiele um Platz drei, fünf und sieben auf dem Programm. Diese Begegnungen unterstreichen den Anspruch des Turniers, allen Mannschaften möglichst viele Wettkampfminuten zu bieten. Auch hier geht es um sportliche Anerkennung und einen versöhnlichen Abschluss des Turniertages.

Das Finale als Höhepunkt

Den Schlusspunkt bildet das Finale, in dem die beiden Halbfinalsieger aufeinandertreffen. Nach einem langen Turnierverlauf bündeln sich hier alle Kräfte. Zwölf Minuten entscheiden über den Titel des Hallencups der Uckermarkliga und setzen den emotionalen Höhepunkt eines intensiven Hallentages.