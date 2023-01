Hallencup-Beerfelden: »Turniersieg war zum Greifen nah« SG Bad König/Zell unterliegt Eberbacher SC in hochspannendem Endspiel

Eberbacher SC und Eintracht souverän

Das Turnier startete mit drei Vierergruppen, in denen sich die jeweils zwei Bestplatzierten direkt für das Viertelfinale qualifizierten. Hinzu kamen der beste und zweitbeste Gruppendritte. In Gruppe A war der Eberbacher SC das alles überragende Team, ging mit dem Punktemaximum durch und hatte schon da in Drago Balukcic den absolut abschlussicheren Angreifer. In Gruppe B dominierte Verbandsligist Eintracht Wald-Michelbach, und schoss die meisten Tore in der Vorrunde.

TSG sichert sich den Gruppensieg

Richtig kitzelig um den Gruppensieg wurde es in Gruppe C: Kreisoberligist TSG Steinbach und A-Ligist SG Bad König/Zell lieferten sich im direkten Aufeinandertreffen, das letztlich 1:1 endete, eine erste Kostprobe, wie begeisternd Hallenfußball sein kann, wenn zwei taktisch clevere Mannschaften aufeinandertreffen, die auch von hinten heraus schnörkellos den Weg vor das gegnerische Tor suchen. Die TSG sicherte sich bei Punktgleichheit über die mehr erzielten Tore den Gruppensieg vor den Kurstädtern.

Torreiche Partien im VF

Im Viertelfinale ließ der Eberbacher SC nichts anbrennen, distanzierte nach Toren von Drago Balukcic (3), Christian Grein (2), Nico Dorst, David Salerno und Felix Grein den SV Zwingenberg mit 8:0. Ebenfalls chancenlos blieb der TSV Sensbachtal trotz einer 1:0-Führung von Noah Ulrich. Yanic Siefert, Luca Strubel, Janl Veigel und zweimal Fabian Marx drehten das Spiel souverän für den Verbandsligisten aus Wald-Michelbach.

Den ersten Odenwälder Halbfinalisten gab es im Spiel Steinbach gegen Hetzbach zu registrieren. Die im Abschluss effektiveren Steinbacher legten durch Alexander Waßner, Benjamin Merino und Alen Cutura vor. Patrick Cosic sorgte für den Hetzbacher Anschlusstreffer. Eine richtig sehenswerte Vorstellung bot die SG Bad König/Zell gegen Liga-Rivalen SG Rothenberg. „Unsere Formation trat da sehr souverän auf, hatten vielleicht auch die beweglicheren, technisch versierteren Spieler auf dem Parkett, für die es auch erst einmal wichtig war, dass hinten die Null stand“, sagte Bad Königs Trainer Timo Sauer. Routinier Sercan Sezek, Wladimir Jakovenko und Nino Lorei schossen die Kurstädter mit ihren Toren in die Runde der letzten Vier.