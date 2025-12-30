Hallenabend mit Heimfokus: Oppenweiler lädt zum Frauen-Turnier

Die Gemeindehalle in Oppenweiler wird am Montag, 5. Januar 2026, zum Zentrum des regionalen Frauenfußballs. Beim Frauen-Hallenturnier der SGM Oppenweiler/Sulzbach treffen neun Mannschaften aufeinander, verteilt auf zwei Gruppen. Gespielt wird zehn Minuten pro Partie, mit Doppelbande, Tormusik und einem kompakten Spielplan, der vom frühen Abend bis zum Finale reicht. Der Gastgeber ist mit gleich drei Teams vertreten und prägt damit nicht nur organisatorisch, sondern auch sportlich den Turnierabend.

Neun Mannschaften, zwei Gruppen Das Teilnehmerfeld umfasst insgesamt neun Teams, die in zwei Gruppen eingeteilt sind. In Gruppe A treten der SV Heilbronn am Leinbach, die SGM Oppenweiler/Sulzbach, der TSV Ottmarsheim, der SV Winnenden sowie die SGM Oppenweiler III/Sulzbach III/TSG Backnang an. Die Gruppe B setzt sich aus der SGM Oppenweiler/Sulzbach II, dem SV Horrheim, dem TSV Weilimdorf und dem TSV Mühlhausen/Stuttgart zusammen. Diese Aufteilung sorgt für eine ausgewogene Vorrunde, in der jede Begegnung direkten Einfluss auf die Platzierungen hat.

Ein Turnier mit klarer Handschrift Das Hallenturnier der SGM Oppenweiler/Sulzbach ist fest im Kalender verankert und setzt auch in dieser Ausgabe auf ein bewährtes Konzept. Doppelbande sorgt für permanentes Spieltempo, kurze Wege und schnelle Entscheidungen. Zehn Minuten Spielzeit lassen keinen Raum für längeres Abtasten, jeder Fehler wirkt unmittelbar. Die Rahmenbedingungen sind bewusst auf Dynamik und Intensität ausgelegt.

Der Gastgeber mit breiter Präsenz

Die SGM Oppenweiler/Sulzbach geht mit drei Mannschaften ins Turnier: der ersten Mannschaft, der zweiten Mannschaft und einem dritten Team in Spielgemeinschaft. Damit ist der Gastgeber in beiden Gruppen präsent und prägt den Turnierverlauf auf mehreren Ebenen. Diese Konstellation verleiht dem Wettbewerb einen besonderen Charakter, weil interne Vergleiche zwar fast ausgeschlossen sind, die sportliche Bandbreite des Vereins jedoch über den gesamten Abend sichtbar bleibt.

Der Auftakt setzt den Rhythmus

Der Turnierabend beginnt um 17:30 Uhr mit dem Spiel der SGM Oppenweiler/Sulzbach gegen den TSV Ottmarsheim. Damit startet der Gastgeber direkt ins Geschehen und gibt den Takt für den weiteren Verlauf vor. Kurz darauf folgen weitere Begegnungen in beiden Gruppen, sodass sich schnell ein dichter Rhythmus entwickelt. Lange Pausen gibt es nicht, weder für Spielerinnen noch für Zuschauer.

Gruppe A: Breite und Belastung

In Gruppe A ist das Feld besonders groß. Fünf Mannschaften bedeuten für jedes Team mehrere Einsätze in kurzer Zeit. Spiele wie SV Heilbronn am Leinbach gegen SGM Oppenweiler/Sulzbach oder SV Winnenden gegen TSV Ottmarsheim markieren früh wichtige Wegmarken für die Tabelle. Die zusätzliche Präsenz der dritten Oppenweiler Mannschaft erhöht die Belastung, aber auch die taktische Vielfalt innerhalb der Gruppe.

Gruppe B: Vier Teams, klare Wege

Die Gruppe B ist mit vier Mannschaften kompakter besetzt. Die SGM Oppenweiler/Sulzbach II trifft hier unter anderem auf den SV Horrheim, den TSV Weilimdorf und den TSV Mühlhausen/Stuttgart. Durch die geringere Teamzahl entsteht eine hohe Übersichtlichkeit: Jeder Punktgewinn zählt sofort, Rechenmodelle beginnen früher, und die direkten Duelle gewinnen an Gewicht.

Der Weg in die K.-o.-Spiele

Nach Abschluss der Gruppenphase folgt unmittelbar die K.-o.-Runde. Ab 20:25 Uhr stehen die Halbfinals an, in denen die jeweils besten Teams der Gruppen aufeinandertreffen. Ergänzt wird der Spielplan durch Platzierungsspiele um Rang sieben, fünf und drei. Damit bleibt jede Mannschaft bis zum Ende im Einsatz und erhält einen sportlich sauberen Abschluss des Abends.

Das Finale als Zielpunkt

Der Turniersieg wird im Finale um 21:20 Uhr ausgespielt. Zehn Minuten entscheiden dann über den Gesamtsieg in einem Turnier, das von Tempo und Atmosphäre lebt. Nach einem langen Abend mit mehreren Spielen in den Beinen wird hier weniger Geduld als Klarheit gefragt sein.

Mehr als nur Sport

Neben dem sportlichen Programm setzt der Turnierabend auch auf das Umfeld. Tormusik sowie ein umfangreiches Angebot an Speisen und Getränken sind Teil des Konzepts. Die Gemeindehalle ist nicht nur Spielstätte, sondern Treffpunkt für Spielerinnen, Vereinsumfeld und Zuschauer.

Ein Abend mit regionalem Gewicht

Das Frauen-Hallenturnier der SGM Oppenweiler/Sulzbach vereint sportlichen Anspruch mit lokaler Verwurzelung. Neun Mannschaften, ein dichter Spielplan und klare Rahmenbedingungen sorgen für einen Abend, an dem jede Minute zählt. Oppenweiler stellt dafür die Bühne – und erwartet einen Hallenabend, der sportlich wie atmosphärisch in Erinnerung bleiben soll.