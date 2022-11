Hallen-Stadtmeisterschaft in Mülheim ausgelost Halle: Nach zwei Jahren Pause findet die Mülheimer Stadtmeisterschaft in der Halle endlich wieder statt.

Zuletzt im Januar 2020 wurde der Stadtmeister in der Halle in Mülheim ermittelt. Dann schlug die Pandemie zu und der Ball ruhte über den Jahreswechsel. Das wird in diesem Jahr nicht der Fall sein: In der Vorrunde rollt der Ball am 29. und 30. Dezember, die Endrunde findet eine Woche später statt.

Nach fast genau zwei Jahren Pause wird in diesem Winter wieder der Stadtmeister im Hallenfußball in Mülheim ermittelt. Wer wann gegen wen spielt ist inzwischen auch bekannt, denn die drei Vorrunden-Gruppen wurden ausgelost. Insgesamt 14 Mannschaften werden sich in dem Wettbewerb messen. An zwei Tagen, nämlich dem 29. und 30 Dezember, finden die Spiele der Vorrunde statt, die Endrunde wird am 7. Januar ab 14 Uhr ausgetragen. Die besten acht Mannschaften der Vorrunde spielen dann in zwei Gruppen die Platzierungen und Partien bis zum Finale aus.

In der Gruppe 1 trifft der zweifache Titelverteidiger Mülheimer FC auf die beiden Bezirksligisten Mülheimer SV und Rot-Weiss Mülheim sowie die beiden A-Liga-Mannschaften TSV Heimaterde und SV Heißen. Die Spiele in dieser Gruppe finden am 29. Dezember ab 18 Uhr statt. Die besten drei Mannschaften qualifizieren sich für die Endrunde.

Im selben Modus wird auch die Gruppe 2 ausgespielt. Hier messen sich Fatihspor Mülheim, TuS Union, TuSpo Saarn, SC Croatia und der VfB Speldorf. Gespielt wird am 30. Dezember. Ebenfalls an diesem Tag gibt es die Spiele der Gruppe 3, die nur mit vier Mannschaften an den Start geht und somit auch nur zwei Finalteilnehmer stellen wird. Um die zwei Plätze duellieren sich die DJK Blau-Weiß Mintard, der Dümptener TV, 1. FC Mülheim und SV Raadt.

Die Gruppen in der Übersicht

Gruppe 1