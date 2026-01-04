🏆 HALLEN-STADTMEISTERSCHAFT HÜCKELHOVEN 2025/26

Der Hallen-Stadtmeister Hückelhoven der Saison 2025/26 steht fest: FC Germania 1919 Rurich e.V. krönt sich nach einem spannenden Finale zum Turniersieger.

Im Endspiel gegen Ay-Yildizspor Hückelhoven blieb es nach der regulären Spielzeit beim torlosen 0:0. Gemäß Turniermodus ging es direkt ins Elfmeterschießen, in dem Germania Rurich die besseren Nerven bewies und sich mit 2:1 durchsetzen konnte.(Siegtreffer Michal Haranczyk)

Der verdiente Lohn ist der Titel Hallen-Stadtmeister Hückelhoven 2025/26.