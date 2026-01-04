🏆 HALLEN-STADTMEISTERSCHAFT HÜCKELHOVEN 2025/26

FC GERMANIA 1919 RURICH E.V. GEWINNT DEN TITEL
Der Hallen-Stadtmeister Hückelhoven der Saison 2025/26 steht fest: FC Germania 1919 Rurich e.V. krönt sich nach einem spannenden Finale zum Turniersieger.
Im Endspiel gegen Ay-Yildizspor Hückelhoven blieb es nach der regulären Spielzeit beim torlosen 0:0. Gemäß Turniermodus ging es direkt ins Elfmeterschießen, in dem Germania Rurich die besseren Nerven bewies und sich mit 2:1 durchsetzen konnte.(Siegtreffer Michal Haranczyk)
Der verdiente Lohn ist der Titel Hallen-Stadtmeister Hückelhoven 2025/26.
Den zweiten Platz belegte Ay-Yildizspor Hückelhoven, den dritten Platz sicherte sich der SV 1910 Brachelen.
Als Ausrichter der Hallen-Stadtmeisterschaft bedankt sich der FC Germania 1919 Rurich e.V. herzlich bei allen teilnehmenden Mannschaften für ihren sportlichen Einsatz. Ein besonderer Dank gilt zudem den Schiedsrichtern, Helferinnen und Helfern sowie allen Zuschauern, die zu einem fairen und gelungenen Turnier beigetragen haben.
👏 Herzlichen Glückwunsch an alle Platzierten!