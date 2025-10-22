Hallen-Stadtmeisterschaft: FC Italia lässt der FSG den Vortritt

Bensheim. Ende des Jahres soll endlich wieder gezaubert werden: Vom 26. bis 30. Dezember finden in der Halle der Geschwister-Scholl-Schule die Bensheimer Fußball-Hallenstadtmeisterschaften statt. Es ist die 44. Auflage des Budenzaubers, die in diesem Jahr von der FSG Bensheim veranstaltet wird.

Normalerweise wäre der Nachbar am Berliner Ring, der FC Italia, an der Reihe gewesen. Da die FSG aber ihr 75-jähriges Bestehen feiert, hat sie mit dem Club von Schlagersänger Pippo Azzurro getauscht. Am Montagabend war nun die Auslosung im FSG-Vereinsheim im Sportpark West, geleitet von Abteilungsleiter Holger Rettig und Vorstandsmitglied Karin Jäger. Sowohl bei Alten Herren als auch Senioren ist der VfR Fehlheim Titelverteidiger.

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, bei dem das Turnier erst am 27. Dezember begann, beziehen die Blau-Weiß-Roten dieses Mal wieder den zweiten Weihnachtsfeiertag mit ein. Dadurch verlängert sich das Turnier von vier auf fünf Tage. Besonders dürfen sich die Bensheimer Fußballfans auf die Spiele der Alten Herren freuen. Die „Losfee“ der FSG, Luca Schaffert, hat die Titelfavoriten – FC 07, VfR Fehlheim, TSV Auerbach – in eine Gruppe gezogen. In der zweiten Gruppe treffen SV Schönberg, SV Schwanheim, SG Gronau und die FSG aufeinander. Das Leistungsgefälle wird daher voraussichtlich nicht allzu groß sein innerhalb der Gruppen. Da der FC Italia keine AH-Mannschaft stellt, soll noch eine Gastmannschaft aus der Region eingeladen werden.

Senioren: FSG trifft auf FC 07 und Fehlheim

Bei den Senioren stellen hingegen alle Bensheimer Vereine eine Mannschaft, der SV Schönberg allerdings erneut in einer Spielgemeinschaft mit der SG Lautern. Hier hat es Luca Schaffert seinem Heimatverein schwerer gemacht. Der Sohn des ehemaligen FSG-Stürmers Thorsten Schaffert hat das Kreisoberliga-Schlusslicht in Gruppe zwei gelost mit den Gruppenliga-Vertretern FC 07 Bensheim und VfR Fehlheim.

Hoffnung auf einen Halbfinaleinzug dürfen sich unterdessen die Vereine aus den Kreisligen machen. Gronau (B-Liga), Schwanheim (C-Liga) und Schönberg/Lautern (D-Liga) werden den zweiten Platz wohl unter sich ausmachen, während die TSV Auerbach als Gruppenliga-Vertreter keine großen Schwierigkeiten in dieser Gruppe haben dürfte.

Gespielt wird voraussichtlich zweimal zehn Minuten bei der AH und zweimal 15 Minuten bei den Senioren, jeweils nach Futsal-Regeln. Das gilt zu großen Teilen auch für den Nachwuchs. Nur Bambini und F-Jugend spielen nach Funiño-Regeln, also auf insgesamt vier Minitore. Die Spiele der E-Junioren sollen nach derzeitigem Stand mit fünf statt mit vier Feldspielern ausgetragen werden.

In Bensheim gibt es auch ein Frauen-Turnier

Zudem gibt es dieses Jahr ein eigenes Turnier für Frauenmannschaften. Im vergangenen Jahr hat die TSV Auerbach bei den Junioren ein Turnier für Mädchen veranstaltet, jetzt setzt die FSG den Weg der Rot-Weißen mit dem Seniorinnen-Turnier fort.

Selbst wer die Stadtmeisterschaft nicht gewinnt, muss nicht leer ausgehen. Die FSG verleiht dieses Jahr traditionell einen Pokal an den besten Torhüter und an den besten Torjäger – sowohl bei den Senioren als auch bei den Alten Herren. Außerdem soll die fairste Mannschaft des Turniers ausgezeichnet werden. Genug Anreize, an den fünf Tagen trotz Winterspeck an die Leistungsgrenze zu gehen, gibt es daher genug. Für die Zuschauer heißt das im besten Fall: eine ganze Woche, in der endlich wieder gezaubert wird.





