Hallen-Masters 2026 - Oberligist und zwei Bezirksligisten weiter

Am zweiten Spieltag trat in der voll besetzten - aber nicht völlig ausverkauften Belmer Sporhalle - erstmals der TUS Bersenbrück an. Der Oberligist präsentierte sich als fußballerisch stärkstes Team des Tages, qualifizierte sich nach drei Siegen in drei Spielen als Gruppensieger für die Endrunde am Sonntag, den 11. Januar 2026 und lies keinen Zweifel an seiner Favoritenrolle beim diesjährigen Hallen-Masters. Hinter dem Oberligisten belegte der überzeugend aufgetretene und von seinem stimmungsvollen Anhang gefeierte Bezirksligist TSV Venne mit sechs Punkten den zweiten Tabellenplatz in der Gruppe D und sicherte ebenfalls die Teilnahme an der Endrunde am Sonntag. In der Gruppe C war Bezirksligist FCR Bramsche mit drei Siegen das dominierende Team und qualifizierte sich für Endrunde. Den zweiten Platz belegte Kreisligist RW Sutthausen und erreichte damit die Qualifikation zur Endrunde mit sechs Punkten in den Gruppenspielen. Der SF Lechtingen konnte nicht an die starken Leistungen beim Sieg des Indoor-Cups anknüpfen und schied ebenso vorzeitig aus wie der ambitionierte VFL Kloster Oesede. Die stimmungsvollsten Fans stellte der TSV Venne, fast 100 mitgereiste Anhänger unterstützten lautstark das Team von Trainer Jan Niehaus.

Hallen-Masters - Spiele der Gruppe C

FCR Bramsche - RW Sutthausen 1:0

Im einem über weite Strecken ausgeglichenen Auftaktspiel gewann der FCR Bramsche durch einen Treffer von Torjäger Lasse Bjarne Barz mit 1:0 Toren.

SF Lechtingen - VFL Kloster Oesede 2:2

Es war ein rassiges und stark umkämpftes Spiel. Der VFL Kloster Oesede ging zweimal in Führung, hatte aber bei zwei Lechtinger Alu-Treffer etwas Fortune. Bis wenige Sekunden vor der Schlußsirene führte der Kreisligist mit 2:1 Toren bevor Doppeltorschütze Luca Maunert der späte aber nicht unverdiente Ausgleichstreffer gelang.

Rassiges Spiel mit späten Ausgleich zwischen SF Lechtigen und VFL Kloster Oesede – Foto: Karl Heinz Rickelmann

RW Sutthausen - SF Lechtingen 2:1

RW Sutthausen legte durch eine tolle Einzelaktion von Jan-Luis Zündorf in der Anfangsphase die 1:0-Führung vor. Julian Pawlack gelang kurz vor der Ende zwar der 1:1 Ausgleich. In der Schlußminute gelang Mathis Lindenborn der viel umjubelt Siegtreffer für den Kreisligisten.

VFL Kloster Oesede - FCR Bramsche 0:3

Gegen den Kreisligisten war der FCR Bramsche eiskalt in der Chancenverwertung und legte durch zwei frühe Treffer von Elias Wolf eine 2:0-Führung vor. Eduard Keib machte mit seinem Tor zum 3:0 den Deckel auf das Spiel.

FCR Bramsche - SF Lechtingen 5:3

Lechtingen musste unbedingt siegen, ging volles Risiko und wurde vom offensiv starken Liga-Konkurrenten eiskalt ausgekontert. Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel sicherte sich die Mannschaft von Trainer Mark Filip den Gruppensieg.

VFL Kloster Oesede - RW Sutthausen 2:3

Im letzen Gruppenspiel musste der VFL Kloster Oesede gegen RW Sutthausen gewinnen um den zweiten Platz in der Gruppe zu erreichen. RW Sutthausen zeigte sich wie gewohnt abwehr- und konterstark und drehte durch Tore zwei Tore von Joshua-Elaya Thioune und einem Treffer von Jan Zündorf das Spiel nach dem 0:1-Rückstand noch zum 3:2-Sieg und zog in die Endrunde ein.

Tabelle Gruppe C – Foto: Michael Eggert

Hallen-Masters - Spiele der Gruppe D

TSV Venne - Viktoria Gmhütte 3:1

Der TSV Venne war gegen den Liga-Konkurrenten das bessere Team und gewann verdient durch Tore von Sven Herrmann, Tardeli Malungu und Adrian Meyer bei einem Gegentreffer von Enrico Engel mit 3:1.

TUS Bersenbrück - OSC 6:1

Drei Tore von Philipp Schmidt, zwei Treffer von Markus Lührmann und Tor von Nicolas Eiter sorgten für einen Kantersieg gegen den Kreisligisten, dem durch

Tom Rapp lediglich eine Ergebniskosmetik gelang.

Viktoria Gmhütte - TUS Bersenbrück 0:8

Der Oberligist zeigte sich in dem Spiel erbarmungslos und siegte durch drei Tore von Fyn Luca Ebeling, zwei Toren von Markus Lührmann und weiteren Treffern von Nicolas Eiter, Santiago Aloi und Philipp Schmidt mit 8:0 Toren.

OSC - TSV Venne 1:5

TSV Venne - TUS Bersenbrück 2:3

Im einem echten Endspiel um den Gruppensieg führte der Oberligist durch den fünften Turniertreffer von Philipp Schmidt und einem Tor von Santiago Aloi mit 2:0 Toren. Christopher Beßmann und Tardeli Malungu sorgten mit ihren Toren für den 2:2-Ausgleich. Markus Lührmann sorgte mit seinem fünften Turniertreffer für den späten 3:2-Erfolg für den TUS Bersenbrück.