Hallen-Kreismeisterschaft: Der Budenzauber ist zurück!

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Auszeit geht es nun auch für die Landkreisfußballer wieder in die Hallen, gespielt wird zum inzwischen 39. Mal um den Raiffeisencup - wenn auch mit abgespecktem Teilnehmerfeld. Bei den zwei Vorrunden, die an diesem Wochenende in der Gundelfinger Kreissporthalle (Samstag ab 17 Uhr) und in der Sebastian-Kneipp-Halle (Sonntag ab 14 Uhr) stattfinden, kämpfen lediglich 18 Teilnehmer um die acht Plätze für das Finalturnier am 30. Dezember in der Höchstädter Nordschwabenhalle.

Neben einer grundsätzlichen Hallenmüdigkeit waren aber auch einige, zum Teil auch sehr kurzfristige Absagen zu verzeichnen: So fiel zum Beispiel A-Klassist SG Mödingen/Finningen, der für die Gundelfinger Vorrunde eingeteilt war, recht kurzfristig ein, dass er aufgrund einer Weihnachtsfeier dann doch nicht teilnehmen könne - unprofessionelles Funktionärsverhalten pur und echtes Ärgernis für Organisatoren wie Gegner... Trotzdem versprechen die beiden Teilnehmerfelder spannende Partien und auch motivierte Teams, die nach wie vor Lust auf den Indoorkick haben.

In der Gärtnerstadt stehen sich der gastgebende TV Gundelfingen, der SV Aislingen, die SpVgg Bachtal, die SG Bächingen/Medlingen, die SSV Glött, der FC Gundelfingen 2, Türk Gücü Lauingen, der FC Unterbechingen und der TSV Wertingen gegenüber, tags darauf treffen an der Donau die SSV Dillingen als Ausrichter, der TSV Binswangen, der TSV Bissingen, der SV Donaualtheim, , die SSV Höchstädt, der FC Lauingen, , die SG Lutzingen, der SV Roggden und der TSV Unterthürheim gegenüber. Lauingens zweite Mannschaft komplettiert außer Konkurrenz das dortige Turnier.