Hallen-Highlight in Weiden: »Ganze Region freut sich darauf«

Diesen Termin haben sich Hallenfußball-Freunde aus der Nordoberpfalz dick und fett im Kalender angestrichen. Zweifelsohne ist das Turnier der SpVgg SV Weiden jedes Jahr ein Highlight, ein Leckerbissen in der Hallensaison. Diesen Sonntag, 28. Dezember, ist es wieder so weit. Der gastgebende Bayernligist hat Liga-Konkurrent SpVgg Bayern Hof, die Landesligisten SC Luhe-Wildenau, SV Etzenricht, SV Schwandorf-Ettmannsdorf und FC Eintracht Münchberg sowie die Bezirksligisten FC Weiden-Ost und SpVgg Vohenstrauß zu sich in die Mehrzweckhalle eingeladen. Beginn des diesmal als „LVM Versicherung Fickenscher Cup“ firmierenden Turniers ist um 14.15 Uhr. Titelverteidiger sind die Mannen aus Oberwildenau. Sie behaupteten sich im letztjährigen Finale gegen Gastgeber Weiden. Wer macht heuer das Rennen? Klar stehen die beiden Bayernligisten aus Weiden und Hof hoch im Kurs, was die Favoritenfrage angeht. Doch Hof-Manager Thomas Popp weiß: „Den traditionellen Hallenfußball macht aus, dass es kaum Favoriten gibt.“ Bei allen Teilnehmern ist die Vorfreude groß. „Das Turnier hat alles, was man sich so wünscht als Fußballer“, spricht Etzenrichts Coach Andreas Wendl seinen Mitstreitern aus der Seele. Vorab haben die acht Vereine das Wort...

Gruppe A



Michael Riester (Trainer SpVgg SV Weiden, Bayernliga Nord): „Wir freuen uns auf tolle Spiele und werden die bestmögliche Hallenmannschaft aufbieten, um ein Wort um den Titel mitreden zu dürfen. Im Dezember hieß es, Kraft und Energie zu tanken, um mit richtig Bock an das Hallenturnier heranzugehen.“



Benjamin Urban (Trainer SC Luhe-Wildenau, Landesliga Mitte): „Ich glaube, die ganze Region freut sich immer darauf, um den Jahreswechsel das letzte sportliche Highlight des Jahres nochmal mitzunehmen. Wir freuen uns über die erneute Einladung, weil jedes Jahr spannende und torreiche Spiele sowie das ein oder andere Kabinettstückchen geboten ist. Ob es mit der Titelverteidigung klappt, sei mal dahingestellt. Im Vordergrund steht, dass wir alle zum Jahresabschluss nochmal einen schönen Nachmittag verbringen und viele Tore und spannende Spiele sehen.“



Andreas Wendl (Trainer SV Etzenricht, Landesliga Mitte): „Es ist eine Ehre für uns, dass wir erneut eingeladen wurden. Ein super organisiertes Turnier, extrem viele Zuschauer, gute Mannschaften – alles, was man sich so wünscht als Fußballer. Von daher freuen wir uns riesig drauf. Natürlich hoffen wir auch darauf, dass wir fußballerisch eine gewisse Rolle spielen können. Die letzten Male waren weniger erfolgreich. Wir werden unser Bestes geben, vielleicht auch mal ins Halbfinale einzuziehen – auch wenn die Konkurrenz groß ist.“



Tobias Wiesner (Hallentrainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf, Landesliga Mitte): „Es ist immer ein schönes Schmankerl, das Turnier in Weiden vor vielen Zuschauern bestreiten zu dürfen. Wie wollen das Maximale herausholen und probieren, mit einer gemischten Mannschaft so weit vorne wie möglich zu landen.“





Gruppe B



Markus Bächer (Ex-Trainer FC Eintracht Münchberg, Landesliga Nordost): „Auch wir in Oberfranken bekommen natürlich mit, welch tolles Turnier die SpVgg SV Weiden jedes Jahr auf die Beine stellt. Deswegen freuen wir uns, dass wir eingeladen wurden. Im Endeffekt geht es für uns darum, Spaß am Hallenfußball zu haben und verletzungsfrei durch das Turnier zu kommen.“



Benedikt Sichert (Kapitän FC Weiden-Ost, Bezirksliga Nord): „Für uns als FC Weiden-Ost ist es ein absolutes Highlight zum Ende des Jahres. Wir haben hier die Möglichkeit, uns mit höherklassigen Mannschaften zu messen. Vor drei Jahren hatten wir schon mal die Ehre. Damals hatten wir viele Fans dabei, die für tolle Stimmung gesorgt haben. Das erhoffen wir uns auch dieses Jahr wieder. Rein sportlich wollen wir mit einer jungen und dynamischen Mannschaft an den Start gehen, die vielleicht mit dem ein oder anderen erfahrenen Spieler gespickt ist. Wir versuchen die Halle mitzunehmen, eine gewisse Euphorie zu entfachen und so weit wie möglich zu kommen.“



Thomas Popp (Sportlicher Leiter SpVgg Bayern Hof, Bayernliga Nord): „Nachdem wir die Einladung bekommen haben, haben wir fast keine Sekunde gezögert zuzusagen. Ich persönlich bin ein großer Fan des traditionellen Hallenfußballs. Diesen macht aus, dass es kaum Favoriten gibt. Von daher gehen wir da ohne Erwartungshaltung ran. Wir wollen Spaß haben, ein tolles Turnier spielen und natürlich verletzungsfrei bleiben.“



Felix Frank (Spieler SpVgg Vohenstrauß, Bezirksliga Nord): „Wir freuen uns auf das Hallenturnier und auf die Atmosphäre in der Halle. Wir wollen einen guten Hallenfußball zeigen. Allen Mannschaften wünschen wir viel Erfolg und den Zuschauern spannende Spiele und schöne Tore.“





Hier geht's ausführlichen Turnierplan...

