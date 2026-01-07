Hallen-Doppelpack: FC Sulzbach lädt zum A- und B-Turnier

Sulzbach. Am 10. Januar kehrt der Hallenfußball in die Eichwaldhallen zurück: Dann ist der 1. FC Sulzbach Gastgeber seines A-Turniers und des B-Turniers . Spannende Duelle auf dem Sprung zum Offensiv Cup versprechen beste Unterhaltung. Während auch bei den Titelverteidigern alles offen ist, sind Organisation, reibungsloser Ablauf und Verpflegung dank engagierter Helfer bereits in trockenen Tüchern. Wer nicht live dabei sein kann, muss trotzdem nichts verpassen: Der FuPa-Liveticker hält alle auf dem Laufenden.

Sven Freund, Vorstandsmitglied des 1. FC Sulzbach, sagt: "Meine Aufgabe ist die Turnierleitungsbesetzung und ich habe normalerweise die Spielberichtsbögen vorbereitet." Dies erfolge jedoch erstmals nicht auf Papier, sondern wie im Ligaalltag über das DFBnet. Während der Veranstaltung fungiere er wiederum als übergreifender Ansprechpartner zwischen den Hallen. "Der Vorlauf, den das Turnier benötigt, ist überschaubar. Eingeladen haben wir die Teams zwischen September und Oktober", erläutert Freund. Geplant werden müsse dann, wie die Helfenden im Thekenverkauf und in der Turnierleitung zum Einsatz kommen. Freund führt aus: "Letzterer werden vorzugsweise aktive Spieler oder Spieler der SoMa zugeteilt." Hinzukämen Auf- und Abbauarbeiten sowie die Müllentsorgung, wobei für alle anfallenden Tätigkeiten bis zu 40 Helfende erforderlich seien. Gelingen könne die Turnierumsetzung nur durch gemeinschaftliche Mithilfe, wobei die größte Unterstützung, auch im Thekendienst, aus den Reihen der SoMa beigesteuert werde.

Obwohl der große Aufwand einer Turnierumsetzung bei Jugendveranstaltungen durch größere Begeisterung und Anerkennung belohnt werde als im Herrenbereich, stehe außer Frage, dass das Turnier fortgeführt werde. "Wir sehen, dass das Turnier von den Vereinen angenommen wird und sich neben anderen Turnieren im Umkreis etabliert hat", sagt Freund. Nicht unterschlagen werden solle zudem, dass es noch zu wertschätzenden Rückmeldungen komme; gleichzeitig registriere der Verein gerade beim für die Finanzierung zentralen Thekenverkauf einen Rückgang. "Wir versuchen uns aber den Wünschen der Gäste nicht zu widersetzen und bieten dieses Mal anstelle der Frikadellen die Putenschnitzel im Brötchen an", sagt Freund. Die Hauptorganisation im Bereich der Verköstigung komme dabei wie seit knapp 30 Jahren Wolfgang Richter zu. Anzuerkennen sei zudem die in der Vergangenheit im Bereich der sportlichen Organisation geleistete Arbeit Klaus Wiebes. Auch wenn er in diesem Jahr nicht mehr organisatorisch tätig sei, habe er bei Rückfragen weiterhin Unterstützung beigesteuert.

Spannung auf dem Spielfeld und offene Titelchancen

Bei der Teilnehmerwahl habe der Verein sich an traditionell beteiligten Teams und an der Teilnehmerliste des Offensiv Cups, für welchen das Sulzbacher Hallenturnier eine Vorbereitung darstelle, orientiert. "Oftmals ist es nicht so, dass die Partien, die für die spannendsten gehalten werden, tatsächlich auch die interessanteste Taktik oder die meisten Tore bieten", sagt Freund. Stattdessen dürften sich die Zuschauer insgesamt auf alle guten und fair geführten Begegnungen freuen. "Was mir besonders am Herzen liegt, ist, dass auch mit Blick auf den Offensiv Cup Grätschen durch die Schiedsrichter konsequent geahndet werden", sagt Freund. Da der Titelverteidiger des B-Turniers, die SG Kelkheim, parallel beim Ländcheshallenturnier des TV Wallau vertreten sein wird, seien ihre Chancen nicht eindeutig vorhersehbar. Grundsätzlich stünden sie jedoch gut. Bei den ausgeglichenen Verhältnissen im A-Turnier habe der Titelverteidiger BSC Kelsterbach es voraussichtlich schwieriger, dies mache jedoch gerade den Reiz aus.