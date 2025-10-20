Hallen-Bezirksmeisterschaften Oberpfalz: Planungen abgeschlossen

Die diesjährige Hallensaison wirft bereits ihren Schatten voraus. Während die einen in der wohlverdienten Winterpause die Beine hochlegen, überbrücken die anderen die Pause in den Sporthallen bei privaten Hallenturnieren – oder eben bei den offiziellen Futsalmeisterschaften des Verbandes. In der Oberpfalz haben die Fachausschüsse zwischenzeitlich die Planungen für die Bezirksmeisterschaften in allen Altersklassen abgeschlossen. Im Vorfeld dieser Titelkämpfe finden Vor- oder Qualifikationsrunden sowie Futsal-Kreismeisterschaften statt.
Der Bezirksentscheid bei den Herren geht am Samstag, den 17. Januar 2026, in Wackersdorf (Landkreis Schwandorf) über die Bühne. Die Frauen fechten am Sonntag, den 04. Januar, 2026 in Regensburg um die Krone. Und die Oberpfalz darf sich noch auf ein weiteres Highlight freuen: Am Samstag, 07. Februar 2026, wird in Weiden die Bayerische Meisterschaft der U17-Junioren ausgetragen. Termine und Spielstätten im Überblick.
Herren
Samstag, 17. Januar 2026 in Wackersdorf
Titelverteidiger: SpVgg Pfreimd
Frauen
Sonntag, 04. Januar 2026 in Regensburg
Titelverteidiger: 1. FC Schwarzenfeld
Junioren
U19-Junioren
Samstag, 10. Januar 2026 in Maxhütte-Haidhof
Titelverteidiger: SG Donaubogen
U17-Junioren
Samstag, 10. Januar 2026 in Maxhütte-Haidhof
Titelverteidiger: SpVgg SV Weiden
U15-Junioren
Samstag, 17. Januar 2026 in Nittenau
Titelverteidiger: SSV Jahn 1889 Regensburg Futsal
U13-Junioren
Sonntag, 01. Februar 2026 in Vilseck
Titelverteidiger: ASV Cham
U11-Junioren
noch ohne Termin im Kreis Cham/Schwandorf
Titelverteidiger: SV Raigering
Juniorinnen
U17-Juniorinnen
Samstag, 17. Januar 2026 in Bad Kötzting
Titelverteidiger: SC Regensburg
U15-Juniorinnen
Samstag, 17. Januar 2026 in Bad Kötzting
Titelverteidiger: (SG) SC Regensburg
U13-Juniorinnen
Samstag, 24. Januar 2026 in Wald
Titelverteidiger: (SG) ASV Burglengenfeld
U11-Juniorinnen
Samstag, 24. Januar 2026 in Wald
Titelverteidiger: -