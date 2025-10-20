Hallen-Bezirksmeisterschaften Oberpfalz: Planungen abgeschlossen Für die Bezirksentscheide sind die Spieltermine und -orte in allen Altersklassen fixiert

Die diesjährige Hallensaison wirft bereits ihren Schatten voraus. Während die einen in der wohlverdienten Winterpause die Beine hochlegen, überbrücken die anderen die Pause in den Sporthallen bei privaten Hallenturnieren – oder eben bei den offiziellen Futsalmeisterschaften des Verbandes. In der Oberpfalz haben die Fachausschüsse zwischenzeitlich die Planungen für die Bezirksmeisterschaften in allen Altersklassen abgeschlossen. Im Vorfeld dieser Titelkämpfe finden Vor- oder Qualifikationsrunden sowie Futsal-Kreismeisterschaften statt.



Der Bezirksentscheid bei den Herren geht am Samstag, den 17. Januar 2026, in Wackersdorf (Landkreis Schwandorf) über die Bühne. Die Frauen fechten am Sonntag, den 04. Januar, 2026 in Regensburg um die Krone. Und die Oberpfalz darf sich noch auf ein weiteres Highlight freuen: Am Samstag, 07. Februar 2026, wird in Weiden die Bayerische Meisterschaft der U17-Junioren ausgetragen. Termine und Spielstätten im Überblick.