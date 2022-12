Hallen-Bezirksmeisterschaft der Frauen steigt am Samstag

An der Hallenmeisterschaft des Bezirkes RIß am Samstag,10. Dezember beteiligen sich acht Frauen-Teams. Das Turnier in der Biberacher PG-Halle beginnt um 10 Uhr mit den Spielen der Vorrunde, das Finale ist auf 13.25 Uhr angesetzt. Ausrichter ist der FC Wacker Biberach.