HALLEN-BEZIRKSMEISTERSCHAFT DER FRAUEN STEIGT AM SAMSTAG, 10. DEZ.

(wh) - An der Hallenmeisterschaft des Bezirkes RIß am Samstag,10. Dezember beteiligen sich acht Frauen-Teams. Das Turnier in der Biberacher PG-Halle beginnt um 10 Uhr mit den Spielen der Vorrunde, das Finale ist auf 13.25 Uhr angesetzt. Ausrichter ist der FC Wacker Biberach.

In der Vorrunden-Gruppe A treffen die SGM Alberweiler/Warthausen, der FC Wacker Biberach, FC Bellamont und die SGM Kirchberg aufeinander. In der Vorrunden-Gruppe B messen sich die SGM Dettingen, der SV Reinstetten, SV Alberweiler und TSV Warthausen.

Jeweils die beiden Grupennersten erreichen die Halbfinals, die ab 12.30 Uhr laufen. Das Endspiel wird um 13.25 Uhr angepfiffen.