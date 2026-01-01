Halle Wuppertal live: Wer holt sich am Samstag den Titel?

Hallenstadtmeisterschaft Wuppertal: Die Qualifikation wurde noch vor Weihnachten ausgespielt, am Samstag folgt die große Endrunde. Verfolgt das Turnier mit allen Ergebnissen und Tickern auf FuPa!
Gruppe A
Sa., 03.01.26 10:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - SC Uellendahl
Sa., 03.01.26 10:15 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - TuS Grün-Weiß Wuppertal
Gruppe B
Sa., 03.01.26 10:30 Uhr Cronenberger SC - TSV Beyenburg
Sa., 03.01.26 10:45 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - TSV Fortuna Wuppertal
Gruppe C
Sa., 03.01.26 11:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - SV Heckinghausen
Sa., 03.01.26 11:15 Uhr TSV Ronsdorf - TFC Wuppertal 95/10
Gruppe D
Sa., 03.01.26 11:30 Uhr SC Sonnborn - Hellas Wuppertal
Sa., 03.01.26 11:45 Uhr Wuppertaler SV - SV Jägerhaus Linde
Gruppe A
Sa., 03.01.26 12:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - FSV Vohwinkel Wuppertal
Sa., 03.01.26 12:15 Uhr TuS Grün-Weiß Wuppertal - SC Uellendahl
Gruppe B
Sa., 03.01.26 12:30 Uhr Cronenberger SC - FK Jugoslavija Wuppertal
Sa., 03.01.26 12:45 Uhr TSV Fortuna Wuppertal - TSV Beyenburg
Gruppe C
Sa., 03.01.26 13:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - TSV Ronsdorf
Sa., 03.01.26 13:15 Uhr TFC Wuppertal 95/10 - SV Heckinghausen
Gruppe D
Sa., 03.01.26 13:30 Uhr SC Sonnborn - Wuppertaler SV
Sa., 03.01.26 13:45 Uhr SV Jägerhaus Linde - Hellas Wuppertal
Gruppe A
Sa., 03.01.26 14:00 Uhr SC Uellendahl - FSV Vohwinkel Wuppertal
Sa., 03.01.26 14:15 Uhr TuS Grün-Weiß Wuppertal - SC Viktoria Wuppertal Rott 89
Gruppe B
Sa., 03.01.26 14:30 Uhr TSV Beyenburg - FK Jugoslavija Wuppertal
Sa., 03.01.26 14:45 Uhr TSV Fortuna Wuppertal - Cronenberger SC
Gruppe C
Sa., 03.01.26 15:00 Uhr SV Heckinghausen - TSV Ronsdorf
Sa., 03.01.26 15:15 Uhr TFC Wuppertal 95/10 - SSV Germania Wuppertal
Gruppe D
Sa., 03.01.26 15:30 Uhr Hellas Wuppertal - Wuppertaler SV
Sa., 03.01.26 15:45 Uhr SV Jägerhaus Linde - SC Sonnborn
Viertelfinale
Sa., 03.01.26 16:00 Uhr -
Sa., 03.01.26 16:20 Uhr -
Sa., 03.01.26 16:40 Uhr -
Sa., 03.01.26 17:00 Uhr -
Halbfinale
Sa., 03.01.26 17:30 Uhr -
Sa., 03.01.26 17:50 Uhr -
Spiel um Platz 3
Sa., 03.01.26 18:20 Uhr -
Finale
Sa., 03.01.26 18:50 Uhr -
