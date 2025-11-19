Halle: »Wäre schön, wenn sich noch zwei Vereine finden würden«

34 Vereine haben sich für die offizielle Hallenmeisterschaft des Fußballkreis West angemeldet. Während die Vorturniere in Arnstorf und Landshut "voll" sind, würde man für das Turnier in Rottenburg an der Laaber am 20. Dezember noch zwei Klubs benötigen.

"Es wäre schön, wenn sich noch zwei Vereine finden würden. Dann könnten wir in Rottenburg zwei Achter-Turniere spielen, von denen sich jeweils die beiden erstplatzierten Mannschaften für das Kreisfinale am 10. Januar in Dingolfing qualifizieren würden", informiert Kreisspielleiter Herbert Hasak. Geographisch wären Starter aus den Landkreisen Landshut und Kelheim optimal, doch der BFV-Funktionär hält auch allen anderen Interessenten die Tür offen: "Es können sich gerne auch Klubs aus den Landkreisen Rottal-Inn und Dingolfing-Landau melden. Das wäre überhaupt kein Problem."





Wer kurzfristig noch teilnehmen möchte, soll sich bei Kreisspielleiter Hasak per E-Mail (herbert.hasak@t-online.de) oder telefonisch (0151/18493399) melden.