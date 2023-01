In Viersen findet am Sonntag der Budenzauber statt. – Foto: Heiko van der Velden

Halle Viersen: Kleiner Favoritenkreis Bei der Hallenstadtmeisterschaft in Viersen geht am Sonntag eigentlich kein Weg an den beiden Landesligisten 1. FC Viersen und ASV Süchteln vorbei. Ausrichter in der Sporthalle Löh ist B-Ligist SC Viersen-Rahser. Los geht es um 14 Uhr.

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause findet am Sonntag ab 14 Uhr auch wieder die Hallenstadtmeisterschaft in Viersen statt. Die Sporthalle Löh am Konrad-Adenauer-Ring dürfte dabei gewohnt voll werden. Ausrichter des Turniers ist B-Ligist SC Viersen-Rahser, den man in der Gruppe A nicht nur aufgrund der neusten Verpflichtungen von Niklas Reimelt und Björn Fruhen auf dem Zettel haben sollte. Beide Spieler wechselten vom Bezirksligisten SSV Grefrath zum „Tuspi“.

Die Favoritenrolle dürfte aber der 1. FC Viersen haben. Der Landesligist gewann fünf der letzten acht Stadtmeisterschaften. Alles andere als das Erreichen des Halbfinales wäre eine Enttäuschung. „Wir wollen unseren Titel gerne verteidigen und werden eine gute Hallenmannschaft stellen“, kündigte Trainer Kemal Kuc an. Bei der letzten Hallenstadtmeisterschaft 2019/20 setzten sich die Viersener im Finale deutlich mit 7:0 gegen den TSV Boisheim durch. >>> Hier gibt es alle Spiele des Turniers Die Boisheimer dürften in diesem Jahr einer der Geheimfavoriten sein. Der ambitionierte Kader des B-Ligisten umfasst neben viel Routine auch einige gute Hallenspieler. Das zeigte auch zuletzt das Ergebnis bei der Hallenstadtmeisterschaft in Krefeld. In der Gruppe E wurden die Boisheimer punktgleich mit Oberligist SC Teutonia St. Tönis Gruppenzweiter und wären damit eigentlich für die Endrunde qualifiziert. Gegen die St. Töniser gab es sogar ein mehr als achtbares 0:0-Unentschieden. Doch die Endrunde in Krefeld hätte zeitgleich mit der Hallenstadtmeisterschaft in Viersen stattgefunden und daher entschieden sich die Verantwortlichen mit vollem Ehrgeiz, nur in Viersen anzutreten. „Ich bin ein Freund des Hallenfußballs und habe früher immer selber gerne in der Halle gespielt. Wir wollen so weit wie möglich kommen. Es macht total viel Spaß, wenn viele Leute um einem herum sind und es Emotionen gibt“, sagt Trainer Klaus Ernst, der sich auf die Stadtmeisterschaft freut. Neben SC Viersen-Rahser, 1. FC Viersen und TSV Boisheim wird die Gruppe A von B-Ligist TVAS Viersen komplettiert. In der Gruppe B treten demnach ASV Süchteln, BW Concordia Viersen, Dülkener FC und SG Dülken gegeneinander an. Spannung in Gruppe B