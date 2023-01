Frank Mitschkowski hat mit dem ASV Süchteln die Hallenstadtmeisterschaft gewonnen. – Foto: Heiko van der Velden

Halle Viersen: Balsam für die Süchtelner Seele Der abstiegsbedrohte Landesligist setzt sich in einem spannenden Finale gegen Ligakonkurrent 1. FC Viersen durch und möchte die Euphorie in die Vorbereitung mitnehmen. Der 1. FC sagt derweil seine Teilnahme am Dülkener Masters ab.

Der ASV Süchteln ist Hallenstadtmeister in Viersen. In einem packenden Finale bezwang die Elf von Trainer Frank Mitschkowski den 1. FC Viersen nach Neunmeterschießen mit 10:9. „Das gute Gefühl nehmen wir mit in die Vorbereitung. Ich habe den Jungs versprochen, dass wir jetzt auch am Masters teilnehmen. Doch danach liegt der Fokus auf der Rückrunde“, sagt Mitschkowski, der mit dem ASV im Abstiegskampf steckt und den möglichen Titelgewinn im Vorfeld des Turniers als „Balsam für die Seele“ bezeichnet hatte.

In der Gruppe A sicherte sich der 1. FC Viersen aufgrund des besseren Torverhältnisses mit sieben Punkten den Gruppensieg vor B-Ligist SC Viersen-Rahser, bei dem vor allem Jörg Tappiser auffiel und seinen Torinstinkt unter Beweis stellte. Im direkten Duell traf Tappiser nach sechs Minuten zur Führung seiner Mannschaft, wenig später glich Metin Türkay (7.) allerdings zum 1:1 aus. Beide Mannschaften qualifizierten sichfür das Halbfinale. Auf Platz drei landete TVAS Viersen, der das B-Liga-Duell gegen TSV Boisheim mit 3:1 gewann. Die Boisheimer enttäuschten überraschend und schieden mit null Punkten bereits in der Vorrunde aus. Anders sah die Lage in der Gruppe B aus. Hier war es vor allem der Landesligist aus Süchteln, der souverän aufspielte. Nach einem deutlichen 9:0-Erfolg gegen A-Ligist BW Concordia Viersen lieferten die Süchtelner auch in den beiden weiteren Gruppenspielen gegen SG Dülken (4:0) und Dülkener FC (6:1) einen guten Auftritt ab. Mit neun Punkten und einem Torverhältnis von 19:1 war das Endergebnis in der Gruppe deutlich. Ebenfalls ins Halbfinale rutschte der Dülkener FC mit vier Punkten. Im ersten Halbfinale kam es so zur Partie zwischen dem 1. FC Viersen und Dülkener FC. Nachdem Nicolas Kiebel (2., 3.) sein Team mit 2:0 in Front gebracht hatte, wurde es noch einmal spannend, als Patrick Bohnen (6.) zum Anschluss für den DFC traf. Mit seinem dritten Treffer sorgte Kiebel (9.) schließlich für den Finaleinzug der Viersener. Im zweiten Halbfinale setzten sich die Süchtelner dank des Treffers von Jonas Landwehrs (9.) gegen Ausrichter SC Viersen-Rahser mit 1:0 durch. Nachdem Tobias Busch aus der eigenen Hälfte den Ball nach vorne trieb, spielte er den Ball links auf Bora Kat. Ein Diagonalpass von Kat auf Landwehrs leitete den hauchdünnen Erfolg des späteren Turniersiegers ein. Die Spieldauer steigerte sich anschließend von zwölf auf zweimal zehn Minuten. In einem kräftezehrenden Spiel um Platz drei zwischen dem Dülkener FC und SC Viersen-Rahser traf Dülkens Neuzugang Jan Olbertz per Fernschuss zur 1:0-Führung. Ein Doppelschlag kurznach dem Seitenwechsel durch Nico Kiefer und Hussain Aba Zaid ließ die Führung auf 3:0 anwachsen. Zwar konnte Marvin Göttges für Rahser noch einmal verkürzen, doch ein Doppelpack von Maik Orthmann und ein weiterer Treffer von Aba Zaid sorgten am Ende für einen deutlichen 6:1-Erfolg des DFC, der sich damit auch sportlich für das das eigene 30. Volksbank-Masters qualifiziert hat. Unter der Woche hatte nämlich der 1. FC Viersen seine Teilnahme aufgrund der Nichtberücksichtigung seines Frauenteams im Vorfeld abgesagt. Nach der Siegerehrung erhielt der SC Viersen-Rahser durch DFC-Vorsitzende Manuela Krienen eine Wildcard für das Masters.