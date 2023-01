Victoria Mennrath bejubelt den ersten Hallenstadtmeistertitel der Vereinsgeschichte. – Foto: Theo Titz

Halle: Victoria Mennrath triumphiert in Mönchengladbach Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach: 3:2-Finalsieg gegen den TuS Wickrath.

Mit dem Landesligisten Victoria Mennrath hatten im Finale der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft eigentlich alle regelmäßigen Beobachter gerechnet, nicht so war es jedoch beim TuS Wickrath. Die in der Halle von Co-Trainer Gianluca Nurra betreuten Wickrather mussten den Weg über die Zwischenrunde gehen, setzten sich dort verdient als Sieger durch und waren am Samstag trotz der nur zweitägigen Pause auf den Punkt topfit. Klar war vor dem Finale: Es wird ein Klub Hallenstadtmeister, der bei den Männern noch nie einen Titel gewonnen hat.

>>> Mit Klick auf die Paarungen landet ihr im Ticker mit FuPa.tv Und sie lieferten dem hohen Favoriten ein extrem packendes Finale. Danach hatte es in den ersten Minuten des Endspiels gar nicht ausgesehen. Denn schon in der zweiten Minute hatte Noah Kubawitz das Team von Erfolgstrainer Simon Netten mit 1:0 in Führung gebracht, mit seinem fünften Treffer des Abends und dem zehnten Tor im Turnierverlauf, niemand gelangen mehr Trefferwährend der Turniertage. In der vierten Minute legte dann Miguel Werner das 2:0 nach, alles schien für den Favoriten nach Plan zu laufen. >>> Hier geht es zur Turnierübersicht mit den Höhepunkten bei FuPa.tv Doch die Partie wurde noch sehr spannend. Die Wickrather überstanden zunächst eine Zeitstrafe gegen Moritz Lambertz, spielten dann kurz vor Ende der ersten Hälfte nach einer Zweitstrafe gegen Robin Wolf selbst in Überzahl. Und Wickrather nutzte diesen Umstand kurz nach dem Seitenwechsel zum Anschluss durch Blessing Agyapong. Und kaum eine Minute verging unter den Augen von Borussias Sportdirektor Roland Virkus, ehe Niek Mäder das 2:2 folgen ließ. Und nun war die Partie auch optisch wieder absolut offen. Noah Kubawitz hätte fast postwendend das 3:2 folgen lassen, traf aber die Latte. Entschieden wurde die Partie dann knapp zwei Minuten vor dem Ende durch eine Zeitstrafe gegen Wickraths Dennis Richter. So war es rund 30 Sekunden vor dem Ende Mennraths Paul Szymanski, der die Anhänger des Landesligisten in einen kollektiven Siegestaumel stürzen ließ. Und es war letztlich ein Sieg, der auch für Gianluca Nurra absolut in Ordnung ging.

Bereits im Halbfinale gegen Neuwerk hatte Philipp Preckel gleich in der ersten Minute für das 1:0 der Mennrather gesorgt, Neuwerk jedoch glich in der neunten Minute durch Tristan Benten aus. Auch auf das 2:1 von Werner hatte Neuwerk durch Niklas Jonas, der im Turnierverlauf ebenfalls zehnmal traf, gleich eine Antwort parat. Nicht jedoch auf das späte 3:2 durch Noah Kubawitz. Die Wickrather hingegen machten es gegen das Überraschungsteam Furious Futsal im Halbfinale eindeutiger klar. Nils Höffges, Dennis Richter und Niklas Clemens sorgten für ein klares 3:0. Platz drei ging im Neunmeterschießen mit 4:3 an Furious Futsal. Sowohl Stadtmeister Mennrath als auch der Zweite Wickrath und der Dritte Furious haben bereits am Samstag für das Masters in zwei Wochen am Dülkener Ransberg zugesagt. Möglich ist zudem, dass die Neuwerker noch eine Wildcard erhalten könnten.