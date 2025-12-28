Velbert zieht als Gruppensieger in die Zwischenrunde ein. – Foto: Markus Becker

Halle Velbert: SSVg ohne Makel, Iraklis sorgt für Unterhaltung Hallenstadtmeisterschaft Velbert: Die SSVg Velbert zieht ohne Punkteverlust in die Zwischenrunde, wenngleich es in den jeweiligen Aufritten insgesamt auch eine gewisse Menge Spielglück brauchte. Der FC Langenberg und die Sportfreunde Siepen scheiden abgeschlagen aus. Unterdessen sorgten Spiele mit Beteilung des FC Iraklis Neviges für gehörig Spektakel. Verlinkte Inhalte HStM Velbert SSVg Velbert SV Velbert AS Azzurra SF Siepen + 2 weitere

Verstärkung aus der ersten Mannschaft brauchte die SSVg Velbert nicht, um punktemäßig souverän in die Zwischenrunde einzuziehen. Schlafwandlerisch ging der Gruppensieg jedoch nicht von der Hand, vielmehr musste sich die SSVg auch gegen die klassentieferen Gegner jedes Tor und jeden Punkt hart erkämpfen. Schon das Auftaktspiel gegen die letztlich sieglosen Sportfreunde Siegen (0:1) hätte durchaus in die andere Richtung laufen können, doch ein konsequent vorgetragener Angriff machte hier - wie auch im weiteren Turniertag - den Unterschied. >>> Zum Re-Live des Turniertags zwei

Besonders nach dem qualitativ wohl stärksten Spiel des Tages gegen den SV Union Velbert (2:1) durfte schon nicht mehr ernsthaft an einen Weiterkommen des Rekordsiegers gezweifelt werden. Mit dem hochdramatischen 2:1-Sieg zum Abschluss gegen den FC Iraklis Neviges vergoldete die SSVg eine makellose Vorrunde. Apropos Iraklis: Auch der B-Ligist darf am dritten Turniertag weiter mitwirken, leistete sich auf dem Weg dorthin aber ein ums andere Mal besonders wilde Auftritte. Darunter fällt nicht nur die bittere Pleite gegen die SSVg, sondern in erster Linie der 3:2-Sieg gegen den FC Langenberg - das fraglos unterhaltsamste Spiel des Tages. Die Schlussequenz hatte es dabei in sich. Zunächst nahm sich Charisis Gkoutsikas beim Stand von 1:1 einfach Mal ein Herz und traf mit einem wuchtigen Abschluss aus der eigenen Hälfte. Doch kurioserweise legte der 35-Jährige Grieche buchstäblich wenige Sekunden später unbedrängt den Ball auch noch ins eigene Tor zum 2:2. Der außerordentlich spielfreudige Sopita Da Silva hatte kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit aber noch einen Geistesblitz, kombinierte sich per Hackentrick durch die gegnerische Abwehr und schob zum viel umjubelten 3:2-Siegtreffer ein (12.). Auch beim einzigen weiteren Erfolg gegen die Sportfreunde Siepen (2:1) entschied erst ein später Treffer von Durmus Gülacti (12.) die Partie zugunsten von Iraklis.