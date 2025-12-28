Halle Velbert: SSVg ohne Makel, Iraklis sorgt für Unterhaltung

Verstärkung aus der ersten Mannschaft brauchte die SSVg Velbert nicht, um punktemäßig souverän in die Zwischenrunde einzuziehen. Schlafwandlerisch ging der Gruppensieg jedoch nicht von der Hand, vielmehr musste sich die SSVg auch gegen die klassentieferen Gegner jedes Tor und jeden Punkt hart erkämpfen. Schon das Auftaktspiel gegen die letztlich sieglosen Sportfreunde Siegen (0:1) hätte durchaus in die andere Richtung laufen können, doch ein konsequent vorgetragener Angriff machte hier - wie auch im weiteren Turniertag - den Unterschied.
Besonders nach dem qualitativ wohl stärksten Spiel des Tages gegen den SV Union Velbert (2:1) durfte schon nicht mehr ernsthaft an einen Weiterkommen des Rekordsiegers gezweifelt werden. Mit dem hochdramatischen 2:1-Sieg zum Abschluss gegen den FC Iraklis Neviges vergoldete die SSVg eine makellose Vorrunde.
Apropos Iraklis: Auch der B-Ligist darf am dritten Turniertag weiter mitwirken, leistete sich auf dem Weg dorthin aber ein ums andere Mal besonders wilde Auftritte. Darunter fällt nicht nur die bittere Pleite gegen die SSVg, sondern in erster Linie der 3:2-Sieg gegen den FC Langenberg - das fraglos unterhaltsamste Spiel des Tages. Die Schlussequenz hatte es dabei in sich. Zunächst nahm sich Charisis Gkoutsikas beim Stand von 1:1 einfach Mal ein Herz und traf mit einem wuchtigen Abschluss aus der eigenen Hälfte. Doch kurioserweise legte der 35-Jährige Grieche buchstäblich wenige Sekunden später unbedrängt den Ball auch noch ins eigene Tor zum 2:2. Der außerordentlich spielfreudige Sopita Da Silva hatte kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit aber noch einen Geistesblitz, kombinierte sich per Hackentrick durch die gegnerische Abwehr und schob zum viel umjubelten 3:2-Siegtreffer ein (12.). Auch beim einzigen weiteren Erfolg gegen die Sportfreunde Siepen (2:1) entschied erst ein später Treffer von Durmus Gülacti (12.) die Partie zugunsten von Iraklis.
Die Positivüberraschung des Abends bildete die in der A-Liga gar nicht mehr aktive Mannschaft von Stella Azzura Velbert ab. Ohne spielerisch außerordentlich zu glänzen, schlug das Team von Rosario Sparacio in den entscheidenden Momenten zu, um den Tag schließlich auf Platz zwei zu beenden. Im letzten Spiel des Tages gegen den SV Union Velbert (2:0) - die Halle hatte sich zu diesem Zeitpunkt schon merklich geleert - zeigte Stella einen abgeklärten Auftritt. Setzt sich dieser Eindruck auch am dritten Turniertag fort, winkt womöglich die dritte Halbfinalteilnahme in Folge.
Hängende Gesichter waren wiederum besonders bei den Sportfreunden Siepen auszumachen. Im Vorjahr noch unter den besten vier, schied der A-Ligist nun abgeschlagen in der Vorrunde aus. Nach der bereits angesprochenen, hochdramatischen Pleite gegen Iraklis (1:2) stand Siepen mit der damit schon dritten Pleite in Folge mit dem Rücken zur Wand. Statt eines Aufbäumens folgte mit der 0:7-Klatsche gegen den SV Union Velbert jedoch Resignation. Fairerweise vergaben die Sportfreunde auch hier mehrfach ordentliche Möglichkeiten, doch hatten an diesem Tage schlichtweg nicht das Glück auf ihrer Seite. Das finale Spiel gegen den FC Langenberg (1:1) hatte sportlich dann nur noch nebensächliche Bedeutung. Beide Teams waren bereits ausgeschieden und lieferten sich folglich nur ein müdes Gekicke zum Abschluss, wodurch Siepen immerhin nicht punktlos nach Hause fahren muss.
Zum Modus: Die Spielzeit in der Vorrunde, sprich an den ersten beiden Turniertagen, beträgt zwölf Minuten. In der K.o-Runde wird die Spielzeit um drei Minuten verlängert. Die ersten vier Teams in beiden Gruppen schaffen es in die Zwischenrunde, im Falle von Punktgleichheit entscheidet zunächst das Torverhältnis und danach der direkte Vergleich. Ausrichter in diesem Jahr ist der Stadtsportbund Velbert.