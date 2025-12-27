Halle Velbert: SC sichert sich Gruppensieg,Türkgücü dicht dahinter

Die klassenhöheren Teams behaupteten sich erwartungsgemäß. Der SC Velbert marschiert mit drei Siegen in die nächste Runde, doch auch Titelverteidiger Türkgücü Velbert ließ immer wieder aufblitzen, dass ihnen erneut der große Wurf zuzutrauen ist. Der TVD Velbert trat mit der zweiten Mannschaft an und überstand ebenso wie Blau-Weiß Langenberg den ersten Turniertag. Als einziges Team aus Gruppe A verabschiedet sich der Langenberger SV punktlos aus dem Turnier.

Zum Modus: Die Spielzeit in der Vorrunde, sprich an den ersten beiden Turniertagen, beträgt zwölf Minuten. In der K.o-Runde wird die Spielzeit um drei Minuten verlängert. Die ersten vier Teams in beiden Gruppen schaffen es in die Zwischenrunde, im Falle von Punktgleichheit entscheidet zunächst das Torverhältnis und danach der direkte Vergleich. Ausrichter in diesem Jahr ist der Stadtsportbund Velbert.

Mit einer schnell ausgeführten Ecke ging der LSV durch Sidan Sezgün schnell in Führung (3.). Wie im ersten Spiel konnte der B-Ligist aber erneut den Vorsprung nicht über die Zeit bringen. Zunächst versuchte man sich mit einigen ungenauen Distanzschüssen, woraufhin die Blau-Weißen schnell und kompromisslos zuschlugen. Michael Wilms nach schöner Vorarbeit (6.), Khalid Waziri nach einem kleinen Solo (8.) und erneut Wilms, der nach einem Befreiungsschlag erneut cool vorm Tor blieb (12.), besiegelten die zweite Niederlage des LSV.

Der Vorjahres-Oberligist wollte aber nicht klein beigeben. Florian Bedkowski setzte seinen Distanzschuss platziert ins rechte Eck und ließ damit noch einmal Hoffnung aufkeimen (8.). Der TVD wollte nun offensichtlich mehr und wurde nach einer Schlussoffensive dann noch belohnt. Mustafa Erdogdu zog nach innen und platzierte von dort seinen Flachschuss ideal ins Eck - der 2:2-Endstand (12.).

Der TVD ließ sich tief in die eigene Zone fallen und zwang den Titelverteidiger, in engen Räumen Lösungen zu entwickeln. Entsprechende Halbchancen erspielte sich Türkgücü auch immer wieder, der TVD setzte aber auch über Umschaltsituationen gelegentliche Nadelstiche. Den Knoten löste schließlich Türkgücü, als sich im Zentrum einmal zu viel Platz ergab, Seongyheok Lee traf im Nachschuss (6.), wenig später legte Efe Türk auch das 2:0 nach (6.).

Damit war die Partie aber noch lange nicht entschieden. Langenberg kam im ersten Auftritt dem Treffer auch immer näher, scheiterte in letzter Instanz aber immer wieder am gegnerischen Schlussmann. Zum Abschluss machte Velbert schließlich durch Mika Höhl den Sack zu (12.).

Der SC erhielt mehr Räume als noch gegen Türkgücü und wusste dies prompt zu schätzen. Niklas Strauch führte die Kugel in die gegnerische Hälfte und behielt das Auge für Linus Kaminski, der das Leder ins leere Tor stocherte (3.).

Den Auftakt machte der LSV, der von einem Fehler des TVD-Keepers profitierte, Mirac Aktas musste daraufhin nur noch die Kugel aus kurzer Distanz über die Linie drücken (4.). Danach verteidigte der B-Ligist wacker und schien den drei Punkten nahe, ehe der TVD kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit aufdrehte. Ein saftiger Dropkick (10.), ein Eigentor (11.) und ein Abstauber (11.) drehten die Partie in kürzester Zeit.

Das qualitativ hochwertigste Duell fand direkt zu Beginn statt. Defensiv standen die beiden Teams grundsolide, bessere Chancen hatte zunächst aber sicherlich Türkgücü. Abschlüsse rauschten in den Anfangsminuten aber noch jeweils knapp am Tor vorbei. Den Bann lösen sollte schließlich Filippas Filippou, der ohnehin einen Sahnetag erwischte. Seine Mitspieler fanden ihn freistehend vor dem SC-Keeper, der 30-Jährige vollendete sicher (8.), wurde aber kurz darauf wieder egalisiert. Ein abgefälschter Abschluss von Robin Strohmenger landete mit reichlich Dusel im Kreuzeck (11.). Mit dem Remis zu Beginn verloren die beiden Kontrahenten auch für den restlichen Turniertag keine weitere Partie.

Nach einem kurz ausgeführten Freistoß setzte Jovan Gudalovic die Kugel unter die Latte und brachte den SC schnell auf die Siegerstraße (3.). Die Antwort des TVD folgte auf dem Fuße, auch Enes Binic nutzte einen Freistoß schnörkellos und vollendete mit der Pike zum Ausgleich (4.). Kurz darauf folgte das wohl schönste Tor des Tages. Kaminski rutschte nach einem Ball in die Spitze eigentlich weg, hatte die Kugel im Liegen aber weiterhin am Fuß und versuchte es aus dieser Position einfach mal mit einem Torschuss - der es in sich hatte. Die Kugel rauschte zum allgemeinen Staunen in den Torwinkel zur erneuten Führung für den SC (4.). Und auch nur eine später erhöhte Rasmus Eickenbronk für 3:1 (5.). Weitere Treffer sollten nicht fallen. Der SC positionierte sich zu diesem Zeitpunkt immer mehr in Richtung Gruppensieg.

Blau-Weiß Langenberg - Türkgücü Velbert

Wie im Vorjahr braucht Türkgücü nicht sonderlich viele Chancen für seine Tore. Nachdem Langenberg etwas zu viel Raum für eine Umschaltbewegung ließ, stach der Titelverteidiger schon in der 2. Spielminute mit einem schönen Abschluss ins lange Eck zu (2.). Abgesehen von einem Türkgücü-Lattenkracher (4.) tat sich danach erstmal nicht wirklich viel. Türkgücü schien das Geschehen unter Kontrolle zu haben, wirklich zielstrebig gelangte Langenberg auch nicht in die entscheidenden Räume. So mussten die Blau-Weißen vergeblicherweise immer mehr nach vorne investieren. Denn nachdem Kerem Dogan am Ende einer Überzahlsituation per Nachschuss für das 2:0 sorgte, war der Deckel schlussendlich drauf (12.). Langenberger SV - SC Velbert

Velbert war die klar spielbestimmende Mannschaft und hatte schon nach dem Führungstreffer von Leo Scalet aus kurzer Distanz die Trümpfe in der Hand (3.). Der LSV blieb im Anschluss neben so mancher Halbchance blass. Velbert machte mit einem wuchtigen Abschluss von Höhl aus spitzem Winkel alles klar (7.). Kurz vor Schluss erhöhte Gudalovic noch auf 3:0 (12.). TVD Velbert - Blau-Weiß Langenberg

Nach einem zu kurz geratenen Rückpass wurde dem TVD der erste Treffer auf dem Silbertablett serviert. Sinan Kocak bedankte sich und schoss ins leere Tor ein (5.). Immerhin kam Langenberg direkt darauf zum Ausgleich, Khalid Waziri drückte einen Kopfball aus wenigen Metern über die Torlinie (5.). Danach ging es drunter und drüber im Langenberger Strafraum. Der A-Ligist konnte sich kaum über den Ausgleich freuen, da brachten Kocak mit seinem zweiten Treffer (7.) und Binici (7.) einen Punkt schnell außer Reichweite. Als die Luft schon größtenteils draußen war, erhöhte Abdelouahed El Ghanou noch zum 4:1 (11.). Türkgücü Velbert - Langenberger SV

Der LSV hätte schon ein mittelgroßes Wunder gebraucht, um im letzten Spiel noch dem Vorrunden-Aus zu entgehen. Stattdessen setzte es gar eine Abreibung zum Abschluss. Filippou nahm den Langenbergern mit seinem Doppelschlag schon jegliche Hoffnung auf einen Coup (1.,2.). Lee machte kurz darauf sogar schon das dritte Tor in ebenso vielen Spielminuten. Danach ließ der LSV das Spiel über sich ergehen, leistete bisweilen kaum Gegenwehr, was gegen einen spielfreudigen Gegner noch vier weitere Gegentreffer zur Folge hatte. Immerhin gelang nach einem langen Ball auf Emre Günaydin noch der Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:5 (10.). Insgesamt scheidet Langenberg jedoch sang- und klanglos aus. Türkgücü sichert sich den zweiten Rang hinter dem SC.

